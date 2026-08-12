Neues Raketentriebwerk ähnlich dem SpaceX Raptor in Indien vorgestellt

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Neues Raketentriebwerk ähnlich dem SpaceX Raptor in Indien vorgestellt

Das indische Unternehmen Astrobase Space Technologies hat das mit Methan betriebene Everest-Triebwerk vorgestellt, das auf einem der komplexesten Konzepte der modernen Raketentechnik basiert. Laut ixbt.com kann das Triebwerk einen angegebenen Schub von 80 Tonnenkraft entwickeln. Seine Entwicklung dürfte den Wettbewerb auf dem Markt für Raumfahrttechnologien weiter verschärfen. Wie ixbt.com das Portal berichtet.

Full-Flow-Vergasungstechnologie

Das neue Everest-Triebwerk basiert auf der Verwendung von Sauerstoff und Methan sowie auf einem geschlossenen Kreislauf mit vollständiger Vergasung der Komponenten (Full-Flow Staged Combustion, FFSC). Nach Angaben des Unternehmens nutzt SpaceX dasselbe Prinzip in seinen Raptor-Triebwerken, die in den Starship-Raketen von Elon Musk zum Einsatz kommen.

Die Triebwerkskonstruktion umfasst zwei spezielle Gasgeneratoren. In einem wird ein kleiner Teil des Treibstoffs mit überschüssigem Oxidationsmittel verbrannt, während im anderen das umgekehrte Mischungsverhältnis verwendet wird. Dadurch gelangen sowohl der Treibstoff als auch das Oxidationsmittel direkt in gasförmigem Zustand in die Hauptbrennkammer.

Künftige Tests und geplante Flüge

Dieser technologische Ansatz ermöglicht es, das Volumen der Brennkammer deutlich zu reduzieren, die Verbrennungsprozesse zu beschleunigen und den Wirkungsgrad sowie den spezifischen Impuls des Triebwerks zu erhöhen. Dies stellt wiederum einen wichtigen Schritt in der modernen Raketentechnik dar.

Nach Angaben von Vertretern von Astrobase Space Technologies sollen die ersten Heißlauftests des neuen Everest-Triebwerks bereits in einigen Monaten stattfinden. Für die Zukunft ist geplant, das Aggregat in eine wiederverwendbare Trägerrakete der mittleren Klasse zu integrieren.

Experten zufolge wird der erste erfolgreiche Flug der wiederverwendbaren Rakete voraussichtlich nicht vor 2028 stattfinden. Derzeit arbeiten die Fachleute des Unternehmens intensiv an den Vorbereitungen für die Testphase.

Astrobase Space TechnologiesEverest-TriebwerkSpaceX RaptorRaumfahrttechnologieRaketentechnik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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