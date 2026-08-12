Honor stellt in China neues Flaggschiff mit KI-Roboterkamera vor

Honor, eine der führenden Technologiemarken Chinas, hat sein innovatives Flaggschiff vorgestellt: das Honor Robot Phone mit einer einzigartigen Roboterkamera. Laut ixbt.com sorgt das neue Gerät auf dem Mobilmarkt für großes Interesse, da es automatische Fotoaufnahmen, Gestensteuerung und fortschrittliche Funktionen der künstlichen Intelligenz kombiniert. Der Startpreis dieses fortschrittlichen Gadgets in China liegt bei etwa 1.500 US-Dollar. Ixbt.com berichtet darüber.

Roboterkamera und künstliche Intelligenz

Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal des Smartphones ist die bewegliche Kamera, die auf einem kompakten Titanstabilisator montiert ist. Das als Honor Titanium Agile Gimbal bezeichnete System bietet 4DoF und ermöglicht es dem ultraleichten Titanmechanismus, die Kamera mit bis zu 360 Grad pro Sekunde zu drehen. Das Gerät unterstützt Bewegungssteuerungsmodi wie Tilt Lock, FPV, FPV Vertical und AI SpinShot. Außerdem kann es die Schallquelle erkennen und eine Person beim Vloggen oder Livestreaming mithilfe der AI-Live-Tracking-Funktion automatisch in der Bildmitte halten.

Der YOYO Robot Mode des Geräts kombiniert Kontextverständnis, Gestenerkennung und die physische Bewegung der Kamera. YOYO Auto Execution hilft dem systemweiten AI-Agenten, die Absichten des Nutzers zu verstehen und komplexe Aktionen in Apps und Einstellungen selbstständig auszuführen. Darüber hinaus hat Honor die Agent-Skills-Schnittstelle vorgestellt, über die Drittentwickler spezielle Tools für das Roboter-Gimbal und das Sensorsystem erstellen können.

Hohe Leistung und fortschrittliche Optik

Das Smartphone wird vom neuesten Snapdragon 8 Elite Gen 5 angetrieben. Ein fortschrittliches Kühlsystem sorgt auch bei langen Aufnahmen für einen stabilen Betrieb. Das Gerät verfügt über einen Akku der nächsten Generation auf Silizium-Kohlenstoff-Basis mit einer Kapazität von 7060 mAh und unterstützt kabelgebundenes Laden mit 120 W sowie kabelloses Laden mit 50 W. Außerdem kommt erstmals bei einem Android-Gerät ein vollständig aus Metall gefertigtes Unibody-Gehäuse mit Integralformtechnologie zum Einsatz.

Die optischen Funktionen des Geräts wurden in Zusammenarbeit mit dem renommierten Unternehmen ARRI entwickelt. Das 200-Megapixel-Hauptmodul verfügt über einen 1/1,28-Zoll-Sensor und eine f/1.6-Blende und ermöglicht Videoaufnahmen im 10-Bit-Format ARRI LogC3. Hinzu kommen ein 200-Megapixel-Periskopmodul mit 2,7-fachem optischem Zoom sowie eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera mit einem Bildwinkel von 122 Grad. Das Smartphone besitzt ein 6,31-Zoll-LTPO-OLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von 6800 Nits.

In China haben die Vorbestellungen für das Gerät begonnen, der offizielle Verkauf soll Mitte August starten. Die Version mit 12 GB RAM und mehr als 500 GB Speicher kostet voraussichtlich etwa 1.500 US-Dollar. Die Topkonfiguration mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher soll für rund 1.900 US-Dollar erhältlich sein.