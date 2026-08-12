Aston Villa will Aaron Wan-Bissaka verpflichten

Der Premier-League-Klub Aston Villa hat Verhandlungen über die Verpflichtung von West-Ham-Verteidiger Aaron Wan-Bissaka aufgenommen, um die Abwehr zu verstärken. Nach Informationen von The Athletic hat Cheftrainer Unai Emery den Posten des Rechtsverteidigers als Priorität eingestuft und sieht den erfahrenen Spieler als seinen Wunschkandidaten für diese Position. Goal.com berichtet .

West Ham stieg am Ende der abgelaufenen Saison aus der Premier League in die Championship ab. Der Abstieg des Londoner Klubs in die zweite Liga dürfte den Weg für den Abgang mehrerer Leistungsträger ebnen. Insbesondere wird erwartet, dass West Ham, das erstmals seit der Saison 2011/12 wieder in der unteren Spielklasse antritt, sich einem Transfer von Aaron Wan-Bissaka nicht widersetzen wird.

Der Transfermarkt und Unai Emerys Pläne

Aston Villa arbeitet daran, den Kader für die kommende Saison zu verbreitern, um in der Champions League bestehen und gleichzeitig auf mehreren Wettbewerbsseiten konkurrenzfähig bleiben zu können. Das Team spielte in der vergangenen Saison erfolgreich in der Europa League und belegte in der englischen Meisterschaft den vierten Platz. Deshalb sucht der Klub nach einem hochklassigen Spieler, der Matty Cash ernsthafte Konkurrenz machen kann.

Ursprünglich war geplant, den ehemaligen Tottenham-Spieler und Flamengo-Verteidiger Emerson Royal zu verpflichten. Nachdem dieser Deal jedoch nicht zustande gekommen war, richtete Aston Villas Transferabteilung ihre Aufmerksamkeit sofort auf Aaron Wan-Bissaka. Nach den Vorstellungen von Unai Emery muss die Abwehr taktisch flexibel sein, und die Stärke des 28-jährigen Verteidigers in direkten Duellen erfüllt diese Anforderungen vollständig.

Die Karriere des Spielers und internationale Erfahrung

Aaron Wan-Bissaka absolvierte in der vergangenen Saison 27 Pflichtspiele und verbuchte drei Torvorlagen. Zum Saisonende konnte er sich keinen Stammplatz sichern und kam in den letzten sieben Partien nur zweimal zum Einsatz, wobei Kyle Walker-Peters im Konkurrenzkampf häufig die Nase vorn hatte. Sein aktueller Vertrag beim Londoner Klub läuft dennoch bis 2031.

Trotz der Schwierigkeiten auf Vereinsebene zeigt Wan-Bissaka weiterhin konstant gute Leistungen für die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer stand er in allen vier Spielen seines Landes in der Startelf und zog die Aufmerksamkeit mehrerer Scouts auf sich. Vor seinem Wechsel zum Londoner Klub absolvierte der Spieler in fünf Saisons 190 Spiele für Manchester United, galt als einer der besten Eins-gegen-eins-Verteidiger Europas und gewann den League Cup 2022/23 sowie den FA Cup 2023/24.