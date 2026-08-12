Julián Álvarez und Diego Simeone führen Gespräche

Während die Zukunft von Atlético Madrids Stürmer Julián Álvarez beim Klub weiterhin ungewiss ist, führte der Spieler ein persönliches Gespräch mit Cheftrainer Diego Simeone. Wenige Tage vor dem Ende des Transferfensters war dieses Gespräch ein wichtiger Schritt, um die Situation in der Mannschaft zu klären. Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo verlief das Gespräch im Sportkomplex Cerro del Espino ernst, aber besonnen. Julián Álvarez kam vor Beginn des Trainings früh zum Vereinsgelände, um direkt mit dem Cheftrainer zu sprechen. Der Stürmer hatte zuvor offen seinen Wunsch geäußert, den Klub zu verlassen.

Die entschlossene Haltung des Klubs und Transferbeschränkungen

Während der Spieler über seine persönlichen Ambitionen und neue Herausforderungen nachdenkt, erklärte Diego Simeone, dass er die harte Entscheidung der Klubführung vollständig unterstützt. Simeone hatte bereits während der Saisonvorbereitungstour in Seoul betont, dass die Lage in dieser Hinsicht sehr klar sei. Klubchef Miguel Ángel Gil Marín hatte die offizielle Position der Vereinsführung zuvor bekannt gegeben.

Wie Goal.com berichtet, zeigen trotz des Interesses von Spitzenklubs wie Barcelona, Arsenal und Paris Saint-Germain an dem argentinischen Stürmer die Verantwortlichen von Atlético Madrid keine Bereitschaft, ihn an einen Rivalen zu verkaufen. Besonders wichtig ist dabei der Grundsatz, dass der Spieler nicht zu einem direkten Konkurrenten in Spanien wechseln soll.

Probleme im Kader und Zukunftspläne

Der Stürmer wechselte im Sommer 2024 für eine hohe Ablösesumme von Manchester City zum Klub und besitzt einen Vertrag bis 2030, hat mit dem Madrider Verein jedoch noch keinen Titel gewonnen. Dennoch betrachtet ihn der Trainerstab als unverzichtbaren Bestandteil des sportlichen Projekts für die kommende Saison.

Einer der Faktoren, die die Situation zusätzlich erschweren, ist die Verletzung des anderen Stürmers der Mannschaft, Alexander Sørloth, der nun ausfällt. Dies bereitet Simeone im Angriff zusätzliche Probleme und verstärkt die Entschlossenheit des Klubs, Julián Álvarez zu halten.