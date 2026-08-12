Gaming-Mini-PC Piston V vorgestellt

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Gaming-Mini-PC Piston V vorgestellt

Der moderne Technologiemarkt wurde um ein neues Produkt erweitert, das kompakte Geräte und Gaming-Computer miteinander verbindet. Laut ixbt.com wurde der einzigartige Gaming-Mini-PC Piston V offiziell vorgestellt. Er verfügt über einen runden Touchscreen an der Vorderseite und unterstützt zwei Betriebssysteme. Trotz seiner kompakten Abmessungen zieht das Gerät mit seiner fortschrittlichen Hardware für hohe Leistung die Aufmerksamkeit von Fachleuten und Spielern auf sich. Der Bericht teilt mit.

Eines der wichtigsten und markantesten Merkmale des neuen Mini-PCs ist der runde Touchscreen an der Vorderseite. Das Display dient nicht nur als Designelement, sondern erfüllt auch praktische Funktionen. Beim Start des Computers können Nutzer über diesen Bildschirm zwischen zwei Betriebssystemen wählen: Windows 11 oder dem Linux-basierten Bazzite-System.

Funktionen des interaktiven Displays

Nach dem Start des Systems mit dem Betriebssystem Bazzite wird das runde Display an der Vorderseite zu einer vollwertigen Informationsanzeige. Über den Bildschirm können Nutzer die Auslastung von CPU, GPU und RAM in Echtzeit überwachen. Außerdem wird das Cover des aktuell gestarteten Spiels angezeigt, und die Benutzeroberfläche lässt sich nach persönlichen Vorlieben anpassen.

Als technische Grundlage des Geräts dient ein AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor. Er verfügt über 10 Kerne auf Basis der Architekturen Zen 5 und Zen 5c sowie eine integrierte Radeon 880M GPU. Das getestete Modell war mit 32 GB Dual-Channel-DDR5-5600-RAM und einer 1 TB großen M.2 2280 SSD mit PCIe Gen4-Schnittstelle ausgestattet.

Die langfristige Leistungsaufnahme des Prozessors ist auf 54 W begrenzt, was dabei hilft, ein geeignetes Wärme- und Energiegleichgewicht für das kompakte Gehäuse zu wahren. Die integrierte Radeon 880M Grafik bietet zudem Bildverarbeitungsfunktionen auf dem Niveau moderner Anforderungen.

Veröffentlichungstermin und Preis

Die Hersteller haben bislang weder den Veröffentlichungstermin noch den voraussichtlichen Preis des Gaming-Mini-PCs Piston V bekannt gegeben. Dennoch dürften sein ungewöhnliches Bedienfeld und die leistungsstarken technischen Daten für großes Interesse am Markt für kompakte Gaming-Systeme sorgen.

Mini-PCPiston VAMD RyzenWindows 11Bazzite
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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