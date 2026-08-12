Facebook stellt KI-gestützte Creator Studio-App für Content-Creator vor

Facebook hat offiziell eine eigenständige, mit Technologien der künstlichen Intelligenz ausgestattete App für Content-Creator Creator Studio gestartet. Die neue Plattform bietet Autoren personalisierte Empfehlungen und praktische Tools, um ihre Reichweite zu vergrößern und aktiv mit ihrer Community zu interagieren. Die derzeit für iOS-Geräte konzipierte App ist für alle Nutzer in den USA und Kanada verfügbar. Zuvor waren die Tests vor einigen Wochen erfolgreich mit einer begrenzten Gruppe von Autoren durchgeführt worden. Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com verfolgt Meta mit diesem Schritt das Ziel, die Autoren auf seiner Plattform vor dem Einfluss wichtiger Konkurrenten wie TikTok und YouTube zu schützen und sie im Facebook-Ökosystem zu halten. Außerdem soll die neue App die Abhängigkeit von Drittanbieterdiensten, darunter Tools wie ChatGPT, bei der Entwicklung von Content-Ideen und der Auswertung von Analysedaten verringern.

Funktionen des Assistenten für künstliche Intelligenz

Das wichtigste Merkmal der neuen App ist der integrierte Assistent für künstliche Intelligenz. Auf Grundlage des persönlichen Content-Stils, der Leistungsdaten, der Aktivität des Publikums und der Ziele jedes Autors erstellt der Assistent individuelle Empfehlungen. Bisher mussten Autoren häufig lange komplexe Tabellen und statistische Berichte auswerten, um ihre Ergebnisse zu verstehen.

Nun kann der Assistent für künstliche Intelligenz Fragen wie „Wann sollte ich am besten einen Beitrag veröffentlichen?“ oder „Was sagen die Leute in den Kommentaren?“ sofort beantworten. Autoren können nicht nur Rückfragen zur ersten Antwort stellen, sondern auch weitere Fragen hinzufügen, was den Prozess noch einfacher macht.

Kommentarverwaltung und tägliche Aufgaben

Die App enthält außerdem ein spezielles KI-Tool zur Verwaltung von Kommentaren. Es filtert die wichtigsten Kommentare heraus und erstellt Antwortentwürfe im individuellen Stil des Autors. Laut Facebook müssen Autoren diese vorgeschlagenen Antworten vor der Veröffentlichung bearbeiten und bestätigen.

Darüber hinaus erwartet die Nutzer beim Öffnen der App jedes Mal ein Feed mit den folgenden täglichen Prioritäten:

Die Leistung des zuletzt veröffentlichten Beitrags überprüfen

Den Fortschritt auf dem Weg zu den gesetzten Zielen verfolgen

Wichtige Kommentare markieren, die eine Antwort erfordern

Zur Einordnung sei erwähnt, dass die Creator Studio-App Teil der Welle großer Produktvorstellungen ist, die Meta in den vergangenen Monaten umgesetzt hat. Der Technologiekonzern hat kürzlich außerdem neue Apps vorgestellt, darunter die Reddit-ähnliche-Gruppen-App, die-App zum Teilen verschwindender Fotos mit Instagram-Freunden, die auf Spiele ausgerichtete-App sowie den KI-basierten Kindergeschichten-Generator