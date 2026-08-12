Mesh-App von Automattic für Android veröffentlicht

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Mesh-App von Automattic für Android veröffentlicht

Mesh, ein persönliches Kundenbeziehungsmanagementsystem (CRM) von WordPress.com-Gründer Automattic, ist nun auch für Android verfügbar. Die App ermöglicht es Nutzern, Personen in ihren privaten und beruflichen Netzwerken sicher im Blick zu behalten, Notizen zu ihren Kontaktdaten hinzuzufügen und sich daran erinnern zu lassen, wann sie Kontakt aufnehmen sollten. TechCrunch.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com und TechCrunch wurde die Android-Version an die zentralen Funktionen des Betriebssystems angepasst und unterstützt den geteilten Bildschirm sowie den Pop-up-Fenstermodus. Dadurch können Nutzer schnell auf Mesh zugreifen, während sie in E-Mail- oder Messenger-Apps arbeiten. Die App bietet außerdem Tastenkürzel für Tablets und faltbare Geräte, eine Suche innerhalb der App, Widgets mit Material You-Farben, die sich an das Android-Hintergrundbild anpassen, sowie die Synchronisierung in Echtzeit zwischen Geräten.

Integration mit Beeper und künftige Pläne

Zu den weiterreichenden Plänen des Unternehmens gehört eine engere Verbindung von Mesh mit Automattics universeller Messaging-App Beeper. Schon jetzt arbeiten die beiden Apps bis zu einem gewissen Grad zusammen: Nutzer können über Beeper Textentwürfe erstellen oder über Links innerhalb der App zu einem Mesh-Profil wechseln. Künftig sollen zusätzliche AI-Funktionen hinzukommen, die den Nutzern beider Produkte bei der Pflege ihrer Beziehungen helfen.

Laut Mesh-Mitgründer Zachary Hamed haben manche Nutzer zehntausende Kontakte, und mit jedem von ihnen persönlich zu kommunizieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Daher befindet sich Nexus AI derzeit in einer ersten Testphase. Die Funktion kann dabei helfen, herauszufinden, wen ein Nutzer in einem bestimmten Unternehmen kennt, wer in einer bestimmten Stadt lebt oder wer auf einem bestimmten Gebiet Experte ist.

Datenschutz und Verwendungszwecke

Nach Angaben des Unternehmens werden in Mesh gespeicherte persönliche Daten nicht für Werbezwecke verwendet und nicht an andere weitergegeben. Die App finanziert sich direkt über Abonnements. Für die ersten 1.000 Kontakte ist der Dienst kostenlos; für unbegrenzte Kontakte und zusätzliche Funktionen gibt es kostenpflichtige Tarife.

Derzeit verwenden rund 70 % der Mesh-Kunden die App für geschäftliche Zwecke. Laut App-Gründer Matthew Achariam ist sie besonders nützlich für Führungskräfte, die große Teams verwalten, oder für Menschen, die ihr enges Kontaktnetzwerk pflegen möchten. Gleichzeitig behalten die Entwickler die Bedürfnisse von Privatnutzern im Blick, da Funktionen, die für Geschäftsanwender wichtig sind, auch für Einzelpersonen gleichermaßen nützlich sein können.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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