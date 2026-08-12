Wie der 250-Millionen-Dollar-Deal von VideoVerse scheiterte

·5·Technologie
Wie der 250-Millionen-Dollar-Deal von VideoVerse scheiterte

Eine Übernahme im Wert von 250 Millionen Dollar, die als großer Erfolg in Indiens Startup-Welt gefeiert wurde, ist in einen Skandal geraten. VideoVerse, ein Dienst zum Zuschneiden und Bearbeiten von Videos, sollte international erfolgreich werden. Doch weniger als ein Jahr später war der Vertrag vollständig gescheitert. TechCrunch Nach Informationen von TechCrunch.com kämpfen Investoren derzeit darum, ihre Anteile zurückzuerhalten, während der Unternehmensgründer im Zentrum schwerwiegender Gerichtsverfahren steht. Techcrunch.com

berichtet, dass VideoVerse zunächst als einfaches Startup begann und über Jahre mit Unterstützung von Inkubatoren wuchs. Der Käufer, das internationale Sportmedienunternehmen Minute Media mit Standorten in New York und Tel Aviv, gab im Mai bekannt, dass die Vereinbarung mit VideoVerse beendet worden sei. Die Parteien sollen auch nach dem Abschluss des Deals als separate juristische Personen weitergearbeitet haben.

Vorwürfe wegen Betrugs und gefälschter Dokumente

Ein Vertreter von Minute Media erklärte, das Unternehmen habe sich nach der Feststellung erheblicher Unstimmigkeiten in der Geschäftstätigkeit zur Beendigung der Partnerschaft entschlossen. Aus Gerichtsunterlagen und von Gläubigern geht hervor, dass der VideoVerse-Chef Vinayak Shrivastav unter dem Deckmantel eines Geschäftsbetriebs versteckte Schulden angehäuft und fragwürdige Transaktionen durchgeführt haben soll. Der Fall zeigt erneut, wie begrenzt Vertrauen und Prüfungen in der Startup-Welt sein können.

Derzeit werden vor Gericht mehrere große Klagen verhandelt. So reichte Bluestone Capital, das das Startup 2023 unterstützt hatte, eine Betrugsklage ein. Nach Angaben der Kläger verstieß VideoVerse gegen die Investitionsbedingungen und verweigerte die Auszahlung der Übernahmemittel.

Forderungen von Gläubigern und Topmanagern

In einer weiteren Beschwerde verlangen Gläubiger die Rückzahlung einer enormen Schuld, die Shrivastav unmittelbar nach der Übernahme aufgenommen haben soll – genauer gesagt 64 Millionen Dollar. Den Vorwürfen zufolge verwendete der Manager gefälschte Fusionsdokumente, die nicht den tatsächlichen Geschäftsbedingungen entsprachen, um Aktionäre zu täuschen.

Die Konflikte beschränkten sich nicht auf externe Investoren, sondern breiteten sich auch innerhalb des Unternehmens aus. Der Chief Operating Officer (COO) von VideoVerse erklärte in einer separaten Klage, Shrivastav habe seine Unterschrift gefälscht und nach dem Deal Dutzende Millionen Dollar veruntreut.

Auswirkungen auf die Branche und künftige Risiken

Obwohl VideoVerse der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt war, hatte das Unternehmen mit automatisierten Tools, die lange Sportübertragungen in kurze Videos für soziale Netzwerke umwandeln, eine wichtige Position in einer milliardenschweren Branche erlangt. Die vereinfachten und schnellen Clipping-Dienste sollten im internationalen Sport stark gefragt sein.

Der Fall zeigte jedoch, wie fragil Verträge und finanzielle Transparenz im Startup-Markt sein können. Die rechtlichen Probleme und der entstandene Vertrauensverlust sind eine ernste Lehre – nicht nur für dieses Unternehmen, sondern für Indiens gesamtes Startup-Ökosystem.

VideoVerseStartupBetrugTechnologieBusiness
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Honor stellt in China neues Flaggschiff mit KI-Roboterkamera vorHonor stellt in China neues Flaggschiff mit KI-Roboterkamera vorHeute, 20:52Gaming-Mini-PC Piston V vorgestelltGaming-Mini-PC Piston V vorgestelltHeute, 20:23Road to Battlefield 2026: Neue Chancen für Startups in Zentral-EurasienRoad to Battlefield 2026: Neue Chancen für Startups in Zentral-EurasienHeute, 20:23Trotz Microsofts Drohung neue Windows-Sicherheitslücke veröffentlichtTrotz Microsofts Drohung neue Windows-Sicherheitslücke veröffentlichtHeute, 20:22Google Pixel Watch 5 als Smartwatch vorgestelltGoogle Pixel Watch 5 als Smartwatch vorgestelltHeute, 19:55SpaceX startet Starmind-Projekt für künstliche Intelligenz im WeltraumSpaceX startet Starmind-Projekt für künstliche Intelligenz im WeltraumHeute, 19:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor
Tesla stellt neues Laufrad für Kinder vor