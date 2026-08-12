Wie der 250-Millionen-Dollar-Deal von VideoVerse scheiterte

Eine Übernahme im Wert von 250 Millionen Dollar, die als großer Erfolg in Indiens Startup-Welt gefeiert wurde, ist in einen Skandal geraten. VideoVerse, ein Dienst zum Zuschneiden und Bearbeiten von Videos, sollte international erfolgreich werden. Doch weniger als ein Jahr später war der Vertrag vollständig gescheitert. TechCrunch Nach Informationen von TechCrunch.com kämpfen Investoren derzeit darum, ihre Anteile zurückzuerhalten, während der Unternehmensgründer im Zentrum schwerwiegender Gerichtsverfahren steht. Techcrunch.com

berichtet, dass VideoVerse zunächst als einfaches Startup begann und über Jahre mit Unterstützung von Inkubatoren wuchs. Der Käufer, das internationale Sportmedienunternehmen Minute Media mit Standorten in New York und Tel Aviv, gab im Mai bekannt, dass die Vereinbarung mit VideoVerse beendet worden sei. Die Parteien sollen auch nach dem Abschluss des Deals als separate juristische Personen weitergearbeitet haben.

Vorwürfe wegen Betrugs und gefälschter Dokumente

Ein Vertreter von Minute Media erklärte, das Unternehmen habe sich nach der Feststellung erheblicher Unstimmigkeiten in der Geschäftstätigkeit zur Beendigung der Partnerschaft entschlossen. Aus Gerichtsunterlagen und von Gläubigern geht hervor, dass der VideoVerse-Chef Vinayak Shrivastav unter dem Deckmantel eines Geschäftsbetriebs versteckte Schulden angehäuft und fragwürdige Transaktionen durchgeführt haben soll. Der Fall zeigt erneut, wie begrenzt Vertrauen und Prüfungen in der Startup-Welt sein können.

Derzeit werden vor Gericht mehrere große Klagen verhandelt. So reichte Bluestone Capital, das das Startup 2023 unterstützt hatte, eine Betrugsklage ein. Nach Angaben der Kläger verstieß VideoVerse gegen die Investitionsbedingungen und verweigerte die Auszahlung der Übernahmemittel.

Forderungen von Gläubigern und Topmanagern

In einer weiteren Beschwerde verlangen Gläubiger die Rückzahlung einer enormen Schuld, die Shrivastav unmittelbar nach der Übernahme aufgenommen haben soll – genauer gesagt 64 Millionen Dollar. Den Vorwürfen zufolge verwendete der Manager gefälschte Fusionsdokumente, die nicht den tatsächlichen Geschäftsbedingungen entsprachen, um Aktionäre zu täuschen.

Die Konflikte beschränkten sich nicht auf externe Investoren, sondern breiteten sich auch innerhalb des Unternehmens aus. Der Chief Operating Officer (COO) von VideoVerse erklärte in einer separaten Klage, Shrivastav habe seine Unterschrift gefälscht und nach dem Deal Dutzende Millionen Dollar veruntreut.

Auswirkungen auf die Branche und künftige Risiken

Obwohl VideoVerse der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt war, hatte das Unternehmen mit automatisierten Tools, die lange Sportübertragungen in kurze Videos für soziale Netzwerke umwandeln, eine wichtige Position in einer milliardenschweren Branche erlangt. Die vereinfachten und schnellen Clipping-Dienste sollten im internationalen Sport stark gefragt sein.

Der Fall zeigte jedoch, wie fragil Verträge und finanzielle Transparenz im Startup-Markt sein können. Die rechtlichen Probleme und der entstandene Vertrauensverlust sind eine ernste Lehre – nicht nur für dieses Unternehmen, sondern für Indiens gesamtes Startup-Ökosystem.