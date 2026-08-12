Pilot steuerte Flugzeug nachweislich unter Drogeneinfluss

Ein Flugzeug der indischen Fluggesellschaft Air India sackte während des Fluges unerwartet um fast 90 Meter ab. Ursprünglich wurde vermutet, dass Turbulenzen die Ursache waren. Später stellte sich jedoch heraus, dass einer der Piloten während des Fluges unter Drogeneinfluss stand.

Der Vorfall ereignete sich am 4. August an Bord eines Airbus A320neo auf dem Flug von Phuket nach Neu-Delhi. Durch den plötzlichen Höhenverlust des Flugzeugs wurden 20 Passagiere und 4 Besatzungsmitgliedern verletzt. 17 von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Situation hätte noch ernstere Ausmaße annehmen können, doch der Co-Pilot übernahm rechtzeitig das Steuer. Er brachte das Flugzeug unter Kontrolle und landete es sicher in Neu-Delhi.

Derzeit werden alle Details des Vorfalls untersucht. Das indische Luftfahrtministerium führt Ermittlungen zu dem Vorfall durch.