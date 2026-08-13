Mikel Arteta äußert sich zu Transfergerüchten um Myles Lewis-Skelly

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Mikel Arteta äußert sich zu Transfergerüchten um Myles Lewis-Skelly

Arsenals Cheftrainer Mikel Arteta äußerte sich zur überzeugenden Leistung des Nachwuchstalents Myles Lewis-Skelly im Testspiel gegen Como und zu den Transfergerüchten um den Spieler. Laut Berichten von Standard Sport hatten zuletzt Klubs wie Chelsea und Manchester United Interesse an dem Akademiespieler gezeigt und die Möglichkeit eines Transfers ausgelotet. Der junge Mittelfeldspieler räumte jedoch mit allen Zweifeln auf – durch seine Leistung auf dem Platz und seinen emotionalen Torjubel. Wie Goal.com berichtet.

Arsenal spielte im letzten Test der Saisonvorbereitung gegen das von Cesc Fàbregas trainierte Como 1:1. Myles Lewis-Skelly brachte seine Mannschaft in Führung, nachdem er einen Fehler von Torhüter Jean Butez ausgenutzt und den Ball ins Tor befördert hatte. Direkt nach seinem Treffer ging der Spieler in Richtung Tribüne, formte mit seinen Händen ein Herz und küsste das Vereinswappen auf seiner Brust. Diese herzliche Geste zeigte deutlich, dass der seit seinem achten Lebensjahr für Arsenal spielende Nachwuchsmann bereit ist, beim Klub zu bleiben.

Arteta lobt die Emotionen der Talente und die Arbeit der Akademie

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hob Mikel Arteta die Leistung und die Emotionen des jungen Mittelfeldspielers hervor. Der Trainer erklärte, dass eine solche Einstellung zeige, wie sehr sich ein Spieler seiner Arbeit verschrieben habe. Zudem betonte er, dass die Konzentration auf die eigenen Nachwuchsspieler stets von großer Bedeutung sei.

Arteta sagte in seinem Interview: «Emotionen? Ein Tor zu erzielen, ist immer schön. Er ist ein sehr emotionaler Spieler. Ich erinnere mich gut an seine Aktionen auf dem Platz. Dass Interesse an unserem Spieler besteht, ist ein gutes Zeichen». Außerdem lobte der Trainer die erfolgreiche Arbeit der Hale-End-Akademie und ergänzte, dass es ein zentraler Bestandteil der Vereinsphilosophie sei, jungen Talenten Chancen zu geben und ihnen Vertrauen zu schenken.

Bruno Guimarães gibt sein Arsenal-Debüt

Für die Londoner Fans blieb die Partie auch wegen eines weiteren wichtigen Ereignisses in Erinnerung. Bruno Guimarães, einer der großen Transfers des Teams, absolvierte nach seinem Wechsel für 75 Millionen Pfund sein Debüt. Mikel Arteta brachte den brasilianischen Mittelfeldspieler zu Beginn der zweiten Halbzeit gemeinsam mit Martin Ødegaard und Viktor Gyökeres auf den Platz.

Die Verpflichtung neuer Spieler und die starken Auftritte der Nachwuchsspieler in der ersten Mannschaft zeigen, wie ernst Arsenal seine Ziele für die kommende Saison nimmt. Arteta bestätigte erneut, dass große Erfolge nur durch Vertrauen in junge Spieler möglich sind, und die Mannschaft zeigte, dass sie vollständig auf die neue Spielzeit vorbereitet ist.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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