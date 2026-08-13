Google hat seine Flaggschiffe der nächsten Generation offiziell vorgestellt — die Smartphones Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro XL. Laut ixbt.com ist Nutzern aufgefallen, dass die Basisversionen der neuen Geräte trotz der hohen Preise mit weniger RAM als die Modelle des vergangenen Jahres ausgestattet sind. Ixbt.com berichtet .

Die neue Smartphone-Serie umfasst mehrere wichtige Änderungen, darunter einen aktualisierten Prozessor und verbesserte Display-Funktionen. Der komplexere Ansatz bei der Speicherkapazität wird jedoch von Experten diskutiert.

Technische Daten und Funktionen

Während der Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt zunehmend härter wird, hat Google seine Flaggschiffe mit dem neuen Tensor-G6-Prozessor ausgestattet. Der Chip basiert auf sieben Prozessorkernen in einer 1+4+2-Konfiguration. Auch die Display-Spezifikationen wurden deutlich verbessert.

Das kleinere Modell verfügt über ein 6,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280p, während die größere Version mit einem 6,8-Zoll-Bildschirm und einer Auflösung von 1344p ausgestattet ist. In beiden Fällen liegt die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz, während die maximale Helligkeit 3600 knd/kv.m erreicht.

Speicher und Akkukapazitäten

Laut ixbt.com ist es positiv, dass die Basisversionen des Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro XL über 256 GB internen Speicher verfügen. Die RAM-Kapazität beträgt jedoch nur 12 GB statt der 16 GB des Vorjahres. Nur die höher ausgestatteten Varianten mit mehr Speicher bieten 16 GB RAM.

Bei den Akkukapazitäten gibt es keine nennenswerten Änderungen: Die Geräte sind mit Akkus mit 4850 mAh und 5115 mAh ausgestattet. Das Pixel 11 Pro unterstützt kabelgebundenes Laden mit 30 Watt, während das Pixel 11 Pro XL kabelgebundenes Laden mit 45 Watt unterstützt. Beide Smartphones bieten kabelloses Laden mit 25 Watt.

Kameras und Preispolitik

Bei der Optik verfügen die Flaggschiffe über ein Dreifachkamerasystem. Es umfasst einen 50-Megapixel-Hauptsensor, eine 48-Megapixel-Periskopkamera mit 5-fachem optischem Zoom sowie ein 48-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv mit Autofokus. Die Frontkamera basiert auf einem 42-Megapixel-Sensor.

Die Geräte sind nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und unterstützen Wi-Fi 7 sowie Bluetooth 6. Die Smartphones werden in Schwarz, Hellgrün, Oliv und Pfirsich angeboten. Das kleinere Modell kostet ab 1.100 US-Dollar, das größere ab 1.300 US-Dollar.