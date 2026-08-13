Tottenhams Kapitän Cristian Romero wechselt zu Atlético Madrid

·3·Sport
Tottenhams Kapitän Cristian Romero wechselt zu Atlético Madrid

Der Londoner Klub Tottenham hat mit Atlético Madrid eine vorläufige Einigung über den Verkauf seines Kapitäns und Innenverteidigers Cristian Romero erzielt. Laut Sky Sports beträgt die Ablösesumme 34,2 Millionen Pfund Sterling, zusätzlich sind leistungsabhängige Boni vorgesehen. Die Vereinbarung bringt wichtige Veränderungen für das Team aus dem Norden Londons mit sich, da es sich darauf vorbereitet, einen seiner wichtigsten Spieler abzugeben. Goal.com berichtet .

Gemäß den Transferbedingungen hat sich Tottenham außerdem das Recht gesichert, bei einem späteren Weiterverkauf des Spielers 15 Prozent der Ablösesumme zu erhalten. Der spanische Spitzenklub hatte schon lange Interesse an dem argentinischen Verteidiger. Im Laufe des Transferfensters wurde zunehmend deutlich, dass der englische Klub bereit war, seinen Kapitän bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.

Transferdetails und Konkurrenz

Laut Goal.com entschied sich Cristian Romero trotz ernsthafter Angebote anderer europäischer Spitzenklubs dafür, seine Karriere bei Atlético Madrid fortzusetzen. Auch Inter Mailand und Tottenhams erbitterter Rivale Arsenal wollten den Verteidiger verpflichten. Diego Simeone ist es jedoch schließlich gelungen, seinen Wunschspieler zu seinem Team zu holen.

Cristian Romero war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis von Atalanta zu Tottenham gekommen. Ein Jahr später verpflichtete der Londoner Klub ihn dauerhaft. Obwohl sein Vertrag mit dem Verein bis zum Sommer 2029 läuft, hat der Verteidiger beschlossen, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

Erfolge und Herausforderungen in London

In seinen fünf Spielzeiten bei Tottenham absolvierte der Argentinier insgesamt 124 Spiele und erzielte zwölf Tore. Seine Zeit beim Londoner Klub wird auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil er der Mannschaft zum Gewinn eines Titels verhalf, darunter die Europa League in der Saison 2024/25.

Romeros Karriere in der Premier League war jedoch nicht nur von hoher technischer Klasse und seinem markanten aggressiven Spielstil geprägt, sondern auch von Disziplinproblemen. Obwohl der 28-jährige Verteidiger in der vergangenen Saison im Ligabetrieb eine Rote Karte erhielt, kam er in einer schwierigen Spielzeit in 32 Ligapartien zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete vier Treffer vor. Sein kompromissloser und intensiver Stil brachte ihm die Zuneigung vieler Fans ein, führte in einigen Situationen jedoch auch zu Problemen für die Mannschaft.

Cristian RomeroAtlético MadridTottenhamTransferPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Roberto De Zerbi enthüllt Details des Transfers von Sandro TonaliRoberto De Zerbi enthüllt Details des Transfers von Sandro TonaliHeute, 01:59Arsenal nimmt den Transfer von Ezri Konsa erneut ins VisierArsenal nimmt den Transfer von Ezri Konsa erneut ins VisierHeute, 00:18Bomben-Transfer von Beşiktaş: Dušan Vlahović offiziell in der Türkei!Bomben-Transfer von Beşiktaş: Dušan Vlahović offiziell in der Türkei!Heute, 00:02Dušan Vlahović wechselt überraschend zu BeşiktaşDušan Vlahović wechselt überraschend zu BeşiktaşGestern, 23:54UEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegebenUEFA-Supercup: Startaufstellungen von PSG und Aston Villa bekannt gegebenGestern, 23:22Galatasaray Unterbreitet Arsenal Offizielles Angebot für Gabriel MartinelliGalatasaray Unterbreitet Arsenal Offizielles Angebot für Gabriel MartinelliGestern, 22:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert
Unerwarteter Eklat bei der WM 2026: Schiedsrichter des Spiels Argentinien gegen Ägypten suspendiert