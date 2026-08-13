Tottenhams Kapitän Cristian Romero wechselt zu Atlético Madrid

Der Londoner Klub Tottenham hat mit Atlético Madrid eine vorläufige Einigung über den Verkauf seines Kapitäns und Innenverteidigers Cristian Romero erzielt. Laut Sky Sports beträgt die Ablösesumme 34,2 Millionen Pfund Sterling, zusätzlich sind leistungsabhängige Boni vorgesehen. Die Vereinbarung bringt wichtige Veränderungen für das Team aus dem Norden Londons mit sich, da es sich darauf vorbereitet, einen seiner wichtigsten Spieler abzugeben. Goal.com berichtet .

Gemäß den Transferbedingungen hat sich Tottenham außerdem das Recht gesichert, bei einem späteren Weiterverkauf des Spielers 15 Prozent der Ablösesumme zu erhalten. Der spanische Spitzenklub hatte schon lange Interesse an dem argentinischen Verteidiger. Im Laufe des Transferfensters wurde zunehmend deutlich, dass der englische Klub bereit war, seinen Kapitän bei einem passenden Angebot ziehen zu lassen.

Transferdetails und Konkurrenz

Laut Goal.com entschied sich Cristian Romero trotz ernsthafter Angebote anderer europäischer Spitzenklubs dafür, seine Karriere bei Atlético Madrid fortzusetzen. Auch Inter Mailand und Tottenhams erbitterter Rivale Arsenal wollten den Verteidiger verpflichten. Diego Simeone ist es jedoch schließlich gelungen, seinen Wunschspieler zu seinem Team zu holen.

Cristian Romero war im Sommer 2021 zunächst auf Leihbasis von Atalanta zu Tottenham gekommen. Ein Jahr später verpflichtete der Londoner Klub ihn dauerhaft. Obwohl sein Vertrag mit dem Verein bis zum Sommer 2029 läuft, hat der Verteidiger beschlossen, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

Erfolge und Herausforderungen in London

In seinen fünf Spielzeiten bei Tottenham absolvierte der Argentinier insgesamt 124 Spiele und erzielte zwölf Tore. Seine Zeit beim Londoner Klub wird auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil er der Mannschaft zum Gewinn eines Titels verhalf, darunter die Europa League in der Saison 2024/25.

Romeros Karriere in der Premier League war jedoch nicht nur von hoher technischer Klasse und seinem markanten aggressiven Spielstil geprägt, sondern auch von Disziplinproblemen. Obwohl der 28-jährige Verteidiger in der vergangenen Saison im Ligabetrieb eine Rote Karte erhielt, kam er in einer schwierigen Spielzeit in 32 Ligapartien zum Einsatz, erzielte sechs Tore und bereitete vier Treffer vor. Sein kompromissloser und intensiver Stil brachte ihm die Zuneigung vieler Fans ein, führte in einigen Situationen jedoch auch zu Problemen für die Mannschaft.