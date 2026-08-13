Fermi, Unternehmen für KI und Kernenergie, ernennt neuen Chef

Fermi, ein auf die Versorgung von KI mit Kernenergie spezialisiertes Unternehmen, hat die Ernennung seines neuen CEO bekannt gegeben. Lee McIntire, der frühere Leiter von TerraPower, des von Bill Gates gegründeten Start-ups für Kernenergie, übernimmt die Position. ixbt.com berichtete darüber. TechCrunch.com berichtet .

Die Ernennung des neuen Chefs erfolgte mehr als drei Monate, nachdem einer der Unternehmensgründer, Toby Neugebauer, von seinem Posten abberufen worden war. Damals bezeichnete Fermi die umfassenden Veränderungen in der Führung und den neuen Unternehmenssitz in Dallas als Teil der Strategie „Fermi 2.0“.

Berichten zufolge war Lee McIntire bis dahin als unabhängiges Mitglied im Verwaltungsrat von Fermi tätig. Im Laufe seiner Karriere war er außerdem CEO von CH2M Hill und TerraPower und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Leitung großer Infrastrukturprojekte.

Eine neue Phase für Fermis Projekte

Fermi America, gegründet vom ehemaligen US-Energieminister Rick Perry, errichtet in Amarillo, Texas, einen riesigen KI-Campus namens Project Matador. Das Projekt sieht vor, künftig spezielle Kernreaktoren einzusetzen, um große Rechenzentren kontinuierlich mit Strom zu versorgen.

Laut Marius Haas, dem Verwaltungsratsvorsitzenden von Fermi, wird sich die nächste Phase des Unternehmens vollständig auf den Bau und die Energieversorgung konzentrieren. Lee McIntire gilt als Spezialist mit 40 Jahren Erfahrung darin, große und komplexe Projekte termingerecht, innerhalb des Budgets und unter vollständiger Einhaltung der Sicherheitsanforderungen umzusetzen.

Aktienkurs steigt

Investoren nahmen die personellen Veränderungen und die jüngsten Geschäftsentscheidungen positiv auf. So wurde am Montag bekannt gegeben, dass Fermi mit TensorWave den ersten verbindlichen Kundenvertrag für den Project-Matador-Campus unterzeichnet hatte.

Vor diesem Hintergrund ist der Aktienkurs des Unternehmens seit Montag um fast 23 % gestiegen. Beobachter sind der Ansicht, dass die Ankunft einer erfahrenen Führung und die Unterzeichnung der ersten konkreten Verträge zur Energieversorgung für das junge Technologieunternehmen eine Phase stabilen Wachstums einleiten könnten.