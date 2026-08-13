Google Pixel 11 vorgestellt: Flaggschiff mit neuem 2-nm-Chip und seinem Preis

Eine lang erwartete Neuigkeit ist in der Technikwelt eingetroffen: Laut ixbt.com hat Google das Google Pixel 11 offiziell vorgestellt, das zur Flaggschiff-Smartphone-Reihe der nächsten Generation gehört. Obwohl die wichtigsten Eigenschaften des Geräts bereits vor der Präsentation durchgesickert waren, wurden der genaue Preis und die technischen Möglichkeiten nun offiziell bestätigt. Zunächst ist nur das Basismodell besonders interessant: Es wurde gegenüber der vorherigen Generation teilweise aktualisiert und hat eine nominale Preisänderung erfahren. Wie Ixbt.com berichtet, so wird dies bestätigt.

Preispolitik und Speicheroptionen

Das neue Google Pixel 11 startet bei 900 US-Dollar und ist damit 100 US-Dollar teurer als das Pixel 10. Allerdings hat Google den internen Speicher der Basisversion von 128 GB auf 256 GB verdoppelt. Das bedeutet, dass das Gerät angesichts der allgemeinen Preissteigerungen auf dem modernen Markt praktisch nicht teurer geworden ist. Der RAM bleibt unverändert und beträgt 12 GB.

Das Display des Geräts unterscheidet sich kaum von dem der vorherigen Generation. Es bietet weiterhin eine Diagonale von 6,3 Zoll, Full-HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 128 Hz, verfügt jedoch weiterhin nicht über LTPO-Technologie. Auch über eine Erhöhung der PWM-Frequenz des Displays liegen bislang keine eindeutigen Informationen vor. Interessanterweise ist die Akkukapazität von 4985 mAh im Vorgängermodell auf 4970 mAh gesunken, doch Google verspricht eine leicht verbesserte Akkulaufzeit. Die Ladeoptionen bleiben unverändert: 30 W kabelgebunden und 15 W kabellos.

Die wichtigste Neuerung ist der Tensor-G6-Prozessor

Die bedeutendste Neuerung des Smartphones ist der Prozessor. Alle neuen Modelle erhalten den Tensor-G6-Chip, der in den Fertigungsanlagen von TSMC im 2-nm-Verfahren hergestellt wird. Er gilt als eine der ersten Plattformen dieser Art unter den Smartphones auf dem Markt. Die SoC-Konfiguration umfasst sieben Prozessorkerne: einen Cortex-C1 Ultra, vier Cortex-C1-Pro-Kerne mit 3,38 GHz sowie zwei weitere Kerne. Als GPU kommt eine Imagination PowerVR C-Series zum Einsatz.

Google zufolge steigert der neue Tensor G6 die Browserleistung um mindestens 25 % und beschleunigt das Laden von Apps um bis zu 15 %. Gleichzeitig bietet der neue Chip gegenüber seinem Vorgänger Tensor G5 eine um 20 % höhere Energieeffizienz. Diese Verbesserungen dürften die tägliche Nutzung spürbar komfortabler machen.

Auch das Kamerasystem des Smartphones wurde teilweise verbessert. Während die Ultraweitwinkel- und Telekameras unverändert bleiben, setzt die Hauptkamera nun auf einen größeren 48-Megapixel-Sensor im Format 1/1,56 Zoll. Zu den weiteren technischen Merkmalen gehören Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, ein USB-C-3.2-Anschluss, Wasserschutz und sieben Jahre Android-Updates. Das Gerät wird in vier Farben erhältlich sein: Schwarz, Dunkelviolett, Pistazie und Himbeere.