China mobilisiert Fengyun-Satelliten zur Verfolgung des Taifuns „Delfin“

China hat seine meteorologische Fengyun-Satellitenkonstellation mobilisiert, um den Taifun „Delfin“ kontinuierlich zu überwachen, der sich über dem Meer gebildet hat und sich der Küste des Landes nähert. Laut ixbt.com übertragen die fortschrittlichen Raumfahrzeuge jede Minute wichtige Daten an meteorologische Dienste, um die Bewegung und den Zustand des Wirbelsturms zu bewerten. ixbt.com berichtet.

Die Satelliten Fengyun-4C und Fengyun-4B arbeiten bei dieser Aufgabe zusammen. Nach Angaben der Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST) ist Fengyun-4C, der sich auf einer geostationären Umlaufbahn bei 133° östlicher Länge befindet, derzeit der leistungsfähigste einzelne geostationäre Satellit der Welt für die umfassende Sondierung der Atmosphäre.

Echtzeitbeobachtung aus dem Weltraum

Die Ausstattung des Raumfahrzeugs, darunter ein Mehrkanal-Scanning-Radiometer und eine Kamera zur Kartierung von Blitzen, ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Wolkenstrukturen und starken Luftströmungen. Außerdem erfasst sie Veränderungen der Blitzaktivität und Anzeichen einer raschen Intensivierung des Taifuns präzise.

Als sich „Delfin“ der Küste näherte, schloss sich Fengyun-4B, der sich bei 105° östlicher Länge befindet, der Beobachtung an. Dank seines günstigeren Beobachtungswinkels konzentriert er sich auf die Küstengewässer und liefert jede Minute Bilder des Taifuns und der damit verbundenen atmosphärischen Systeme mit einer Auflösung von bis zu 250 Metern.

Zusätzliche Möglichkeiten in niedrigen Umlaufbahnen

Solche hochfrequenten Aufnahmen ermöglichen eine genaue Überwachung nicht nur des eigentlichen Taifuns, sondern auch kleinerer Wetterstrukturen in seiner Umgebung. China hat außerdem meteorologische Fengyun-3-Satelliten mobilisiert, die sich in niedrigen Erdumlaufbahnen bewegen.

Diese Raumfahrzeuge in niedrigen Umlaufbahnen beobachten den Taifun aus verschiedenen Richtungen und zu unterschiedlichen Zeiten. Ihre Mikrowellenradiometer, Messgeräte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Niederschlagsradare können auch durch Wolken- und Regenschichten hindurch Daten sammeln.

Dieser umfassende Ansatz ermöglicht eine detaillierte Bewertung der inneren Struktur des Taifuns, der Verteilung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie der Niederschlagsdynamik – von den äußeren Spiralbändern bis zum zentralen Bereich.