Starlink stellt Erdbebenopfern in Indonesien kostenloses Internet bereit

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Starlink stellt Erdbebenopfern in Indonesien kostenloses Internet bereit

Nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien hat Starlink angekündigt, den Bewohnern der betroffenen Gebiete bis zum 16. September kostenloses Satelliteninternet bereitzustellen. Da die Wiederherstellung der Kommunikation und des Informationsaustauschs in von Naturkatastrophen betroffenen Regionen von großer Bedeutung ist, ermöglicht dieser Schritt Tausenden Menschen, in diesen schwierigen Zeiten mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben und schnell wichtige Informationen zu erhalten. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com erfordert diese soziale Initiative von bestehenden Kunden keine zusätzlichen Schritte. Das automatisierte System des Unternehmens schreibt den entsprechenden Betrag automatisch ihren Konten gut. Dadurch können die Nutzer den Internetdienst weiterhin verwenden, ohne sich Gedanken über Zahlungen machen zu müssen.

Auch Kunden, die ihr Abonnement zuvor gekündigt haben, werden von dieser Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Sie erhalten ebenfalls ein spezielles Guthaben und können den Dienst bis zum genannten Termin — dem 16. September — ohne zusätzliche Kosten wieder aktivieren.

Neue Nutzer und Geräteaustausch

Neue Nutzer im Katastrophengebiet können sich ebenfalls mit dem Starlink-Netzwerk verbinden und bis zum festgelegten Termin völlig kostenlos kommunizieren. Dafür müssen sie zunächst die erforderliche Ausrüstung kaufen und anschließend den Kundendienst des Unternehmens kontaktieren, um den Aktionszeitraum zu aktivieren.

SpaceX hat auch Nutzer nicht vergessen, deren Starlink-Geräte während des Erdbebens beschädigt wurden oder ausgefallen sind. Das Unternehmen teilte mit, dass alle defekten Geräte kostenlos durch neue ersetzt werden, sofern sich die Besitzer der durch die Naturkatastrophe beschädigten Ausrüstung an den Kundendienst wenden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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