Passagiere versuchen, bewusstlosen Taxifahrer in Hongkong zu stoppen (Video)

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Passagiere versuchen, bewusstlosen Taxifahrer in Hongkong zu stoppen (Video)

In Hongkong verlor ein Taxifahrer während der Fahrt plötzlich das Bewusstsein. Infolgedessen versuchten vier Passagiere im Fahrzeug, das Auto zu steuern und zum Stehen zu bringen. Dies berichtete die South China Morning Post.

Es wird berichtet, dass sich der Vorfall am 28. September mittags auf der Ching Cheung Road ereignete. Der 66-jährige Fahrer wurde während der Fahrt plötzlich ohnmächtig. Die Passagiere bemerkten seinen Zustand und versuchten zunächst, ihn zu wecken, doch der Fahrer reagierte nicht.

Daraufhin versuchte ein Mann auf dem Beifahrersitz, das Lenkrad zu kontrollieren, während einer der Passagiere auf dem Rücksitz versuchte, die Handbremse zu ziehen. Das außer Kontrolle geratene Taxi prallte jedoch gegen eine Betonabsperrung am Straßenrand und kam erst danach zum Stehen.

Bei dem Vorfall wurde keiner der vier Passagiere verletzt. Rettungskräfte brachten den bewusstlosen Fahrer ins Krankenhaus. Medienberichten zufolge ist sein Zustand kritisch.

Videos des Vorfalls verbreiteten sich im Internet und erregten große Aufmerksamkeit, da die Passagiere versuchten, das Fahrzeug in einer Notsituation zu steuern.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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