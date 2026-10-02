Manchester City legt Berufung gegen die Finanzvorwürfe der Premier League ein

Manchester City hat offiziell Berufung gegen die Entscheidung der unabhängigen Kommission der englischen Premier League eingelegt und fordert die Aufhebung des Urteils wegen Finanzverstößen. Diese Eskalation des Rechtsstreits ist ein bedeutendes Ereignis, das schwerwiegende Auswirkungen auf die Zukunft des englischen Fußballs haben könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, hat Manchester City die gesetzte Frist eingehalten und am Donnerstagabend offiziell alle relevanten Dokumente eingereicht. Dieser Schritt erfolgte, nachdem die unabhängige Kommission den Verein nach Abschluss der Untersuchung für schuldig befunden hatte, schwerwiegende Finanzverstöße begangen zu haben.

Der Untersuchung zufolge wurde der Verein beschuldigt, zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18 seine Einnahmen künstlich um mehr als 830 Millionen Pfund aufgebläht zu haben. Den Schlussfolgerungen der Behörden zufolge nutzte das Team verdeckte Finanzierungsschemata und fingierte Verträge mit Geschäftspartnern, um die strengen Ausgabenregeln zu umgehen.

Der Verein bleibt bei seiner Position

In einer am Freitag veröffentlichten offiziellen Erklärung wies Manchester City alle Vorwürfe kategorisch zurück und drückte sein volles Vertrauen in einen Freispruch aus. Der Verein betonte, dass die ursprüngliche Entscheidung grundlegend fehlerhaft sei und erklärte, über eine unwiderlegbare Beweisgrundlage für seine Unschuld zu verfügen.

In der Erklärung des Vereins heißt es: „Der Verein hat offiziell eine umfassende Berufung gegen die Schlussfolgerungen der Premier-League-Kommission eingereicht. Unsere feste Position ist, dass diese Schlussfolgerung in vielerlei Hinsicht voller rechtlicher, prinzipieller und faktischer Fehler steckt.“

Es wird erwartet, dass die Anwälte von Manchester City versuchen werden zu beweisen, dass die wichtigsten Sponsorenverträge nicht von der direkten Eigentümergruppe des Vereins, sondern rechtmäßig von der Regierung von Abu Dhabi finanziert wurden.

Zukünftige Konsequenzen

Nach den geltenden Regeln wird das neu gebildete Richtergremium nur die ursprüngliche Entscheidung überprüfen und den Fall nicht von Grund auf neu aufrollen. Das bedeutet, dass Manchester City grundlegende Fehler in der ursprünglichen Entscheidung der Kommission nachweisen muss, um die Sanktionen erfolgreich aufzuheben.

Der Ausgang dieses Berufungsverfahrens wird nicht nur den Ruf des Vereins bestimmen, sondern auch die zukünftige Landschaft der finanziellen Fairness und des Regelsystems im englischen Fußball. Bis zum Abschluss aller weiteren Verfahren handeln die Parteien unter Einhaltung offizieller Beschränkungen.