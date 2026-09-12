SpaceX verzichtet nach Nutzerprotesten auf Starlink-Geschwindigkeitsdrosselung

Das führende Raumfahrtunternehmen SpaceX hat seine Entscheidung, die Geschwindigkeit des Starlink-Internets für Privat- und Satellitennutzer zu drosseln, nach massiver Kritik zurückgenommen. Der öffentliche Aufschrei und weitreichende Proteste zwangen das Unternehmen zu diesem Schritt, wodurch die künstlichen Beschränkungen für Nutzer mit hohem Datenverbrauch aufgehoben wurden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Laut ixbt.com entstand der Konflikt, nachdem die Geschwindigkeit des Satelliten-Internets für Privatnutzer ohne Vorwarnung drastisch gesenkt wurde. Die Dienstleistung, die laut den angekündigten Bedingungen ohne vollständige Einschränkungen bereitgestellt werden sollte, fiel bei einigen aktiven Kunden auf bis zu 10 Mbps ab, obwohl diese Nutzer das Internet zuvor problemlos genutzt hatten.

Nutzerunzufriedenheit und Beschränkungsgrenzen

Es wird vermutet, dass ein bestimmtes Datenvolumen hinter der Geschwindigkeitsdrosselung steckte. Basierend auf Nutzerbeobachtungen wurde die Beschränkung automatisch aktiviert, sobald 5 TB Daten pro Monat oder 500 GB innerhalb eines Tages heruntergeladen wurden. SpaceX selbst hatte jedoch keine offiziellen Zahlen oder genauen Grenzwerte dazu veröffentlicht.

Für viele Abonnenten machte ein solch drastischer Geschwindigkeitseinbruch selbst das einfache Surfen auf Webseiten schwierig. Unzufriedene Kunden konnten die Aufmerksamkeit des Unternehmens auf das Problem lenken, indem sie ihre Beschwerden öffentlich im Reddit-Forum und in anderen sozialen Netzwerken teilten.

Reaktion des technischen Supports

Nach Diskussionen in sozialen Medien und massiven Kundenanfragen begann sich die Situation zum Positiven zu wenden. Einige Abonnenten berichteten, dass ihre Internetgeschwindigkeit unmittelbar nach der Kontaktaufnahme mit dem technischen Support von SpaceX wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt wurde. Kurz darauf begann das Unternehmen, ähnliche Beschränkungen schrittweise auch für andere Nutzer aufzuheben.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht der erste Versuch von SpaceX war, die Auslastung des Starlink-Systems zu reduzieren. Bereits 2022 plante das Unternehmen, ein monatliches High-Speed-Datenlimit von 1 TB für Privatkunden einzuführen. Die Umsetzung dieser Regel wurde jedoch mehrfach verschoben und im Mai 2023 wurde die Idee komplett verworfen, wodurch unbegrenztes Datenvolumen für den Standard-Tarif erhalten blieb.

Später wurden strengere Beschränkungen für den teureren Priority-Tarif eingeführt, bei dem die Geschwindigkeit nach Verbrauch des zugewiesenen Volumens auf 1 Mbps sinken konnte. Auch dies sorgte für Unmut bei den Nutzern, und die jüngsten Ereignisse haben erneut gezeigt, dass das Unternehmen bereit ist, auf die Forderungen seiner Kunden einzugehen.