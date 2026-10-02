Verabschiedet sich Ronaldo von der Nationalmannschaft? FPF versucht Frieden mit Cristiano zu schließen

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Verabschiedet sich Ronaldo von der Nationalmannschaft? FPF versucht Frieden mit Cristiano zu schließen

Der aufsehenerregende Konflikt rund um die portugiesische Nationalmannschaft bestimmt weiterhin die Schlagzeilen des Weltfußballs! Laut der renommierten spanischen Zeitung Marca hat der Portugiesische Fußballverband (FPF) intensive Bemühungen eingeleitet, um die Beziehung zum legendären Torjäger und Stürmer von Al-Nassr, Cristiano Ronaldo wiederherzustellen und den aktuellen Konflikt beizulegen.

Der 41-jährige Superstar, der das Trainingslager der Nationalmannschaft nach einem Streit verlassen hat, steht kurz vor dem endgültigen Rücktritt aus der internationalen Karriere. Doch die Verbandsführung möchte sich keinesfalls auf diese Weise von ihrem lebenden Symbol trennen. Was ist in der Kabine wirklich passiert und gibt es eine Chance auf eine Versöhnung zwischen den Parteien?

„Sie hoffen, dass er seine Karriere nicht beendet“

Marca zufolge setzt der Verband alle diplomatischen Hebel in Bewegung, um die Situation zu retten:

  • Der Friedensplan des Verbandes: Vertreter des Verbandes führen Gespräche, um Ronaldos feste Entscheidung, die Nationalmannschaft zu verlassen, rückgängig zu machen und ihn zur Rückkehr zu bewegen;

  • Risiko des Karriereendes: Berichten portugiesischer Medien zufolge denkt Cristiano ernsthaft darüber nach, seine beispiellose Geschichte in der Nationalmannschaft offiziell zu beenden;

  • Konflikt mit Jesus: Zuvor war bekannt geworden, dass der Stürmer das Training aufgrund einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit mit Cheftrainer Jorge Jesus verlassen hatte;

  • Stellungnahme des Trainers: Obwohl Jorge Jesus offiziell betonte, dass es keinen ernsthaften Streit gebe, deuten Ronaldos Abreise aus dem Lager und seine scharfen Kommentare auf eine kritische Lage hin.

Der dramatischste Punkt einer legendären Karriere

„Die Verbandsfunktionäre hoffen, dass Ronaldo trotz des kürzlichen großen Konflikts seine Karriere in der Nationalmannschaft nicht beendet, und versuchen, den Streit durch eine Friedenslösung beizulegen.“

Ein solch unschöner Abschied von Ronaldo aus der Nationalmannschaft wäre nicht nur für den portugiesischen Fußball, sondern für Millionen Fans weltweit ein schwerer Schlag.

Konflikt zwischen Ronaldo und der portugiesischen Nationalmannschaft (Tabelle)

Faktor / Aspekt

Aktueller Stand und Insider

Hauptakteur

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Kapitän von Portugal)

Beteiligter am Konflikt

Cheftrainer Jorge Jesus

Medienberichte

Ronaldo will seine Karriere in der Nationalmannschaft beenden

Reaktion des Verbandes

Versucht einen eiligen Friedensschluss und will Cristiano halten

Quelle

Marca und Berichte portugiesischer Medien

Glauben Sie, dass es richtig ist, wenn Ronaldo nach diesem unschönen Konflikt seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet, oder sollte er sich mit dem Trainer versöhnen und bei großen Turnieren wieder auflaufen? Kann der Verband ihn überzeugen?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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