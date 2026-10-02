Man City legt offiziell Berufung gegen das Urteil wegen Finanzverstößen ein

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Man City legt offiziell Berufung gegen das Urteil wegen Finanzverstößen ein

Ein Gigant der Premier League Manchester Citysteht erneut im Zentrum eines Finanzskandals! Der Verein hat über seine offizielle Website eine dringende Erklärung abgegeben und angekündigt, dass er offiziell Berufung gegen das Urteil der unabhängigen Kommission eingelegt hat, die den Verein wegen zahlreicher Verstöße gegen Finanzregeln für schuldig befunden hatte.

Die Vereinsführung weist alle gegen sie erhobenen Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnet die Schlussfolgerungen der Kommission als rechtlich und faktisch völlig fehlerhaft. Welche Beweise führen die „Citizens“ in ihrer Erklärung an und wie lange könnte dieser Prozess dauern?

„Wir halten uns für unschuldig und verfügen über unwiderlegbare Beweise“

Manchester City“ – Die von der Vereinsführung veröffentlichte Erklärung enthielt folgende Kernpunkte:

  • Berufung eingelegt: Der Verein hat am Donnerstagabend offiziell Berufung gegen die Entscheidung der unabhängigen Kommission eingelegt;

  • Schwerwiegende Fehler festgestellt: Laut der Erklärung des Vereins enthält das Urteil der Kommission zahlreiche schwerwiegende Fehler in Bezug auf Gesetzgebung, Wettbewerbsregeln und Fakten;

  • Absolute Ablehnung der Vorwürfe:Manchester City“ hält sich in Bezug auf die von der Premier League erhobenen Vorwürfe für unschuldig und betonte, über vollständige und unwiderlegbare Dokumente zu verfügen, die ihre Position stützen;

  • Stillschweigen: Der Verein erklärte, dass er bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens und der endgültigen Urteilsverkündung keine weiteren Kommentare gegenüber den Medien abgeben werde.

Vollständiger Wortlaut der offiziellen Vereinserklärung

„Der Verein ist fest davon überzeugt, dass das Urteil eine Reihe schwerwiegender Fehler in rechtlicher, regeltechnischer und faktischer Hinsicht enthält. Daher kann diese Entscheidung nicht als fundiert angesehen werden. Der Verein hält sich für unschuldig in Bezug auf die von der Premier League erhobenen Vorwürfe und verfügt über vollständige und unwiderlegbare Beweise zur Stützung seiner Position.“

Dieser Schritt der Berufung gilt als der entscheidende Punkt im jahrelangen Rechtsstreit zwischen der Premier League und Manchester City.

Details zur Situation (Tabelle)

Kriterium / Status

Präzise Informationen und Fakten

Subjekt des Vorfalls

Fußballverein Manchester City

Kern des Problems

Vorwürfe der unabhängigen Kommission wegen Finanzverstößen

Handlung des Vereins

Am Donnerstag offiziell Berufung eingelegt

Position des Vereins

Alle Vorwürfe werden als unbegründet sowie rechtlich und faktisch fehlerhaft zurückgewiesen

Nächster Schritt

Der Verein hat bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens alle offiziellen Kommentare eingestellt

Glauben Sie, dass Manchester City seine Unschuld beweisen und erneut einen vollständigen juristischen Sieg über die Premier League erringen kann, oder drohen dem Verein diesmal ernsthafte Sanktionen?

Hinterlassen Sie Ihre Vermutungen und Meinungen unten in den Kommentaren und teilen Sie diesen großen Rechtsstreit aus der Fußballwelt mit Ihren Freunden über Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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