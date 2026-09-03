Starlink erschließt den ugandischen Markt mit Highspeed-Satelliteninternet

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Starlink erschließt den ugandischen Markt mit Highspeed-Satelliteninternet

Starlink, einer der Vorreiter im Bereich der Weltraumtechnologie, hat offiziell den Start seines Highspeed-Satelliteninternets in Uganda, einem wichtigen afrikanischen Land, bekannt gegeben. Dieser Schritt eröffnet der Bevölkerung des Landes Möglichkeiten zur Verbesserung der Internetanbindung, einschließlich des Zugangs zu einem zuverlässigen Netzwerk mit geringer Latenz in abgelegenen und ländlichen Gebieten. Laut ixbt.com können Nutzer den Dienst nun über die offizielle Starlink-Website bestellen und sich verbinden. Dies berichtet Ixbt.com .

In letzter Zeit hat das zum Unternehmen SpaceX gehörende Starlink-Netzwerk seine Position auf dem afrikanischen Kontinent deutlich gestärkt. Insbesondere ist das Unternehmen bereits in die Märkte der Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwaits und der Zentralafrikanischen Republik eingetreten. Bis Anfang 2026 wurde festgestellt, dass das Satelliteninternet in mehr als 20 Ländern Afrikas aktiv ist und seine Abdeckung weiter ausbaut.

Expansion und Preispolitik auf dem afrikanischen Markt

Die weite Verbreitung von Starlink-Diensten stellt eine ernsthafte Konkurrenz für traditionelle Internetanbieter in der Region dar. In einigen afrikanischen Ländern ist der Preis für Satelliteninternet günstiger als die Netzwerkdienste lokaler führender Anbieter. Zum Beispiel kostet der monatliche Basistarif von Starlink in der Republik Kenia nur 10 Dollar, was dem Unternehmen hilft, seinen Kundenstamm in der Region weiter auszubauen.

Gleichzeitig unternimmt SpaceX wichtige Schritte zur Entwicklung nicht nur stationärer Internetnetzwerke, sondern auch mobiler Kommunikationsdienste. So wurde diese Woche eine offizielle Vereinbarung zwischen SpaceX und der großen ungarischen 4iG-Telekommunikations- und Verteidigungsgruppe zur Einführung des Dienstes Starlink Mobile unterzeichnet. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft die Qualität der mobilen Kommunikation und Internetdienste in Zukunft auf ein neues Niveau heben wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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