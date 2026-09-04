SpaceXAI kündigt 50-Prozent-Rabatt für Starlink-Internet in den USA an

SpaceXAI hat damit begonnen, in bestimmten Regionen der USA einen 50-prozentigen Rabatt auf Starlink-Satelliteninternet-Tarife für Privathaushalte anzubieten. Während diese Initiative Kunden den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu deutlich günstigeren Preisen ermöglicht, sorgt sie bei Anwohnern und Umweltschützern für Diskussionen. Dies berichtet die Nachrichtenseite Ixbt.com.

Laut ixbt.com wurden die Rabatte für die Bewohner von Memphis, Tennessee, und der benachbarten Stadt Southaven, Mississippi, eingeführt. Die Sonderaktion umfasst alle drei Haupttarife von Starlink für Privathaushalte und bietet den Kunden eine spürbare finanzielle Entlastung.

Tarife und neue Hardware

Im Rahmen der Aktion haben sich die Preise wie folgt geändert:

Der Einstiegstarif mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps wurde von 55 $ auf 27,50 $ pro Monat gesenkt.

Der mittlere Tarif mit 200 Mbps wurde von 85 $ auf 42,50 $ reduziert.

Der Max-Tarif, der maximale Geschwindigkeiten bietet, wird nun für 65 $ statt 130 $ angeboten.

Zudem müssen Neukunden, die das kürzlich eingeführte Starlink V5-Hardware-Kit mieten, keine separate Gebühr für das Gerät zahlen. Dies spart bis zu 349 $ an anfänglichen Kosten. Nach Angaben des Unternehmens haben bereits fast 2.000 Bürger das Angebot genutzt.

Regionale Besonderheiten und Wettbewerb

Für Memphis sind 2.000 Anschlüsse keine große Zahl, da die Stadt über 600.000 Einwohner und mehr als 250.000 Haushalte hat. Experten weisen darauf hin, dass dieses Angebot für abgelegene Gebiete nützlich ist, in denen keine Glasfasernetze verfügbar sind. In Gebieten mit schnellem Kabelinternet bieten lokale Betreiber jedoch Glasfaser mit über 300 Mbps an, weshalb Starlink nicht immer im Vorteil ist. Dennoch kann die Satellitenverbindung für viele als zuverlässiger Backup-Kanal dienen.

Umweltproteste und Zukunftspläne

Diese Aktion wurde vor dem Hintergrund der Spannungen um die Rechenzentren von xAI in Memphis angekündigt. Umweltorganisationen kritisieren scharf den Einsatz von Gasturbinen zur Stromversorgung der Anlagen. Sie behaupten, dass einige Generatoren ohne entsprechende Genehmigungen betrieben wurden, was die Luftverschmutzung erhöht habe. Vertreter der Umweltorganisation SELC erklärten, dass die Anwohner eher eine Lösung der Probleme mit der Energieinfrastruktur als eine Senkung der Internetpreise erwarteten.

Es wurde berichtet, dass SpaceXAI versprochen hat, 69 Gasgeneratoren schrittweise stillzulegen, sobald ein stationäres Kraftwerk mit 1,2 GW Leistung innerhalb eines Jahres in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen bietet zudem einen ähnlichen 50-prozentigen Rabatt für die Bewohner von Vermilion Parish in Louisiana an, wo der Bau eines neuen Weltraumbahnhofs geplant ist.