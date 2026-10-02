Revolution im usbekischen Fußball: Die Superliga stellt auf das „Herbst-Frühjahr“-System um

In einer Angelegenheit, die im usbekischen Profifußball seit vielen Jahren für Diskussionen sorgt, wurde ein entscheidender Schritt unternommen. Am 2. Oktober fand im Konferenzsaal des Bunyodkor-Stadions die Generalversammlung der Profiliga statt, das höchste Organ der Liga.

Während des Treffens wurde ein detaillierter Arbeitsplan der Liga vorgestellt, um die Fußballsaison der Vereine offiziell auf das europäische „Herbst-Frühjahr“-System umzustellen. Dem vorgelegten Kalenderentwurf zufolge ist der Übergang zum neuen System ab der Saison 2028/29 geplant. Welche wichtigen Änderungen erwarten unsere nationale Meisterschaft und wie wird der neue Kalender aussehen?

Übergangszeitraum und Details zum neuen Format

Im von der Liga vorgelegten Entwurf sind die Saisonphasen und Transferfenster wie folgt aufgeteilt:

Saison 2027 nach gewohntem Ablauf: Für die nächste Saison sind keine drastischen Änderungen zu erwarten, die Spiele der Superliga 2027 beginnen am 26. Februar;

Usbekistan-Pokal in einem separaten Zeitrahmen: Dem neuen Plan zufolge wird vorgeschlagen, den Usbekistan-Pokal 2028 vom 1. März bis zum 31. Mai auszutragen;

Sommertransferfenster: Dauert vom 1. Juli bis zum 9. September (10 Wochen);

1. Halbserie der Superliga: Findet vom 18. August bis zum 24. Dezember 2028 statt;

Wintertransferfenster: Umfasst den Zeitraum vom 2. Januar bis zum 13. Februar 2029 (6 Wochen);

2. Halbserie der Superliga: Dauert vom 23. Februar bis zum 31. Mai 2029, womit die Saison endet.

Wie wird die endgültige Entscheidung getroffen?

Die Ligenleitung betonte ausdrücklich, dass dieser Kalender ein Entwurfsvorschlag ist. Die endgültige Entscheidung wird in umfassender Abstimmung mit der Vereinsführung, dem Usbekischen Fußballverband (UFA), Experten und der breiten Fußballöffentlichkeit getroffen.

Kalender der Saison 2028/29 im „Herbst-Frühjahr“-System (Tabelle)

Wettbewerb / Phase Zeitraum Dauer / Anmerkung Usbekistan-Pokal 1. März – 31. Mai 2028 Findet zu Saisonbeginn statt Sommertransferfenster 1. Juli – 9. September 2028 Dauert 10 Wochen Superliga: 1. Halbserie 18. August – 24. Dezember 2028 Herbst- und Winterteil Wintertransferfenster 2. Januar – 13. Februar 2029 Dauert 6 Wochen Superliga: 2. Halbserie 23. Februar – 31. Mai 2029 Entscheidende Frühjahrsphase Beginn der Saison 2027 26. Februar 2027 Letzte komplette Saison im alten System

Es wird erwartet, dass der Wechsel zu diesem System dazu beiträgt, die usbekischen Vereine mit den Spielen der AFC Champions League und dem internationalen Transfermarkt zu synchronisieren.

Glauben Sie, dass der Wechsel der usbekischen Superliga zum „Herbst-Frühjahr“-System die Qualität des Fußballs und den Zuschauerzuspruch in den Stadien positiv beeinflussen wird, oder könnten die Wetterbedingungen im Spätherbst und Winter zu Problemen führen?

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