Fünf Männer nach Entführung und Vergewaltigung einer Frau im Iran hingerichtet

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Fünf Männer nach Entführung und Vergewaltigung einer Frau im Iran hingerichtet

In der Stadt Marand in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan wurde das Todesurteil gegen fünf Männer vollstreckt, die wegen der Entführung und Vergewaltigung einer Frau verurteilt worden waren.

Bekannt wurde, dass sich der Vorfall am 21. Mai 2022 ereignete. Die Frau wandte sich an die Strafverfolgungsbehörden und gab an, dass fünf unbekannte Personen sie gewaltsam entführt und in ein Berggebiet in der Nähe von Marand gebracht hätten.

Die Strafverfolgungsbehörden identifizierten und verhafteten die Verdächtigen vier Tage nach dem Vorfall. Während der Ermittlungen sollen sie die Tat gestanden haben.

Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens wurden die fünf Männer zum Tode verurteilt. Nachdem der Oberste Gerichtshof des Iran das Urteil bestätigt hatte, wurde die Strafe am 9. August 2023 vollstreckt.

Berichten zufolge wurden die Identitäten der Verurteilten nicht offiziell bekannt gegeben.

MarandOberster Gerichtshof des IranTodesstrafeFestnahmeIran
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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