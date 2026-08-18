Bis zur offiziellen Präsentation ist noch Zeit: Erste iPhone 18-Zubehörteile im Verkauf

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Bis zur offiziellen Präsentation ist noch Zeit: Erste iPhone 18-Zubehörteile im Verkauf

Obwohl bis zur Präsentation von Apples nächster Flaggschiffserie noch etwa ein Monat verbleibt, nehmen große chinesische Onlineshops bereits Bestellungen für spezielle Hüllen für die kommenden Smartphones an. Laut ixbt.com kosten diese Zubehörteile auf Handelsplattformen wie Taobao und JD.com etwa 22–36 Yuan. ixbt.com berichtet .

Die Händler versuchen, ihre Kunden davon zu überzeugen, dass die Produkte entsprechend den genauen technischen Daten und Abmessungen der kommenden Smartphones gefertigt wurden. Um Käufer anzulocken und ihre Bedenken zu zerstreuen, garantieren einige Verkäufer, dass die Hüllen im Falle eines Fehlers innerhalb von sieben Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden können.

Übliche Branchenpraxis und die Geheimhaltung von CAD-Modellen

Dieser Vorgang wiederholt sich jedes Jahr regelmäßig vor der Vorstellung einer neuen Smartphone-Generation. Zubehörhersteller handeln frühzeitig, um zu den Ersten auf dem Markt zu gehören und die erste Käuferwelle mit fertigen Produkten zu empfangen.

Zuvor hatten von iFunSmart veröffentlichte Bilder von Hüllen für ein noch nicht angekündigtes faltbares iPhone für breite Diskussionen gesorgt. Hersteller erhalten CAD-Modelle in der Regel mehrere Monate vor dem Verkaufsstart der Geräte. Dadurch können sie Zubehör gleichzeitig mit dem neuen Produkt anbieten.

Ähnliche Fälle in den Vorjahren und die Produktionsentwicklung

Ein ähnlicher Prozess war seinerzeit auch vor der Veröffentlichung des iPhone 17 zu beobachten. Auf Grundlage durchgesickerter Zeichnungen bestellten chinesische Geschäfte spezielle Modelle und ermöglichten Nutzern so, einen ersten Blick auf das künftige Design des Geräts zu werfen.

Während der Zubehörmarkt an Fahrt gewinnt, schreitet auch die Produktion der Smartphones selbst zügig voran. Quellen zufolge begann die Serienproduktion der Modelle iPhone 18 und iPhone 18 Pro bereits im Juli.

Die Foxconn-Werke, derzeit Apples wichtigster Montagepartner, stellen aktiv neue Mitarbeiter ein, um die Produktionsmengen weiter zu steigern und die Nachfrage vollständig zu decken. Dies zeigt, dass die bevorstehende Präsentation auf dem globalen Technologiemarkt mit großem Interesse erwartet wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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