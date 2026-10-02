Am 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändert

·6·Technologie
Am 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändert

Stand 2. Oktober sind die neuen Preise für die Smartphones iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max bekannt. Die Geräte werden in den Versionen eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM mit verschiedenen Speicherkapazitäten und in unterschiedlichen Farben angeboten.

eSIM+eSIM Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.839 Dollar
• Silver — 1.879 Dollar
• Glacier — 1.859 Dollar
• Burgundy — 1.909 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 Dollar
• Silver — 2.179 Dollar
• Glacier — 2.179 Dollar
• Burgundy — 2.179 Dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 Dollar.

SIM+eSIM Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.719 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1.979 Dollar
• Black — 1.949 Dollar
• Silver — 1.979 Dollar
• Burgundy — 2.089 Dollar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 Dollar
• Silver — 2.199 Dollar
• Burgundy — 2.349 Dollar
• Glacier — 2.299 Dollar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 Dollar.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Preise für die Smartphones täglich ändern können.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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