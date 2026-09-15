Ungewöhnliches Problem beim Display des neuen iPhone Duo enthüllt

Das kürzlich vorgestellte erste faltbare Smartphone von Apple, das iPhone Duo, das bei 2000 Dollar beginnt, hat die Aufmerksamkeit von Nutzern und Experten auf sich gezogen. Laut ixbt.com veröffentlichte der bekannte Insider @UniverseIce Live-Fotos des Geräts und wies auf einen ungewöhnlichen Mangel am internen Display hin. Das Problem besteht darin, dass der große Bildschirm des Geräts bei Lichteinfall dazu neigt, unscharf zu werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es stellt sich heraus, dass das 7,6-Zoll-Innenpanel mit einer speziellen Nano-Textur-Antireflexschicht überzogen ist. Die Hauptaufgabe dieser Schicht besteht darin, Blendungen durch Sonnenlicht oder künstliches Licht zu reduzieren und die Knickstelle in der Mitte des Bildschirms weniger sichtbar zu machen. Diese technische Lösung hat jedoch einen unerwarteten Nebeneffekt.

Das Geheimnis der Display-Unschärfe

Bei der Verwendung im Freien oder in einem hell beleuchteten Raum nimmt der interne Bildschirm des iPhone Duo ein mattes Aussehen an. Es wirkt, als wäre der Bildschirm in einen Schleier gehüllt, wodurch die visuelle Klarheit, Schärfe und Sättigung des Bildes deutlich abnehmen. Der Insider merkt an, dass dies einen einzigartigen „Geheim-Bildschirm“-Effekt erzeugt, bei dem die Bilder weniger ansprechend wirken.

Die veröffentlichten Fotos zeigen das iPhone Duo im aufgeklappten Zustand, wobei verschiedene Apps auf dem großen internen Display laufen. Genau unter diesen Bedingungen werden die spezifischen Eigenschaften der Nano-Textur-Schicht deutlich sichtbar, was dazu führt, dass feine Details an Schärfe verlieren.

Preis und technologische Komplexität

Zur Erinnerung: Apple hat sein faltbares Smartphone letzte Woche offiziell auf den Markt gebracht. Der Einstiegspreis von 2000 Dollar deutet darauf hin, dass es für das Premium-Segment gedacht ist. Das Auftreten visueller Mängel wie Bildschirmunschärfe bei einem so teuren Gerät sorgt jedoch für hitzige Diskussionen in der Tech-Community.

Bisher hat Apple keine offizielle Stellungnahme zu dieser Situation abgegeben. Da sich die Technologie für faltbare Bildschirme noch in der Entwicklungsphase befindet, wird deutlich, dass Hersteller gezwungen sind, verschiedene Kompromisse einzugehen, um Knickstellen zu eliminieren und Antireflexschichten aufzutragen.