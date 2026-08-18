Chinesisches Unternehmen entwickelt Roboter, der menschliche Rekorde bricht

Das chinesische Unternehmen Unitree Robotics hat einen neuen humanoiden Roboter namens „Superman“ vorgestellt, der sich den körperlichen Fähigkeiten des Menschen annähert. Der Roboter sorgt mit einem Sprung aus dem Stand auf 2 Meter Höhe und einer Laufgeschwindigkeit von 12,66 m/s beziehungsweise 45,6 km/h für Aufmerksamkeit.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Beine des Roboters 85 Zentimeter lang. Beim Sprung aus dem Stand erzielte er einen Wert, der über den aufgezeichneten menschlichen Ergebnissen liegt. Seine Laufgeschwindigkeit übertrifft zudem die maximale Geschwindigkeit von etwa 12,4 m/s, die Usain Bolt 2009 beim 100-Meter-Lauf erreichte.

„Superman“ wurde in erster Linie als Plattform zur Demonstration hoher Geschwindigkeit und Beweglichkeit entwickelt und nicht als Roboter für gewöhnliche Haushaltsaufgaben. Laut Unitree dauerte seine Entwicklung nur etwas mehr als drei Monate.

Der neue Roboter wurde im Vorfeld der Weltspiele für humanoide Roboter in Peking vorgestellt. Bei den Wettbewerben sollen voraussichtlich auch die körperlichen Fähigkeiten der Roboter, etwa beim Laufen und Springen, getestet werden.

Gleichzeitig gehen Experten vorsichtig mit der unabhängigen Überprüfung der vom Unternehmen veröffentlichten Rekordwerte um. Dennoch zeigte die Demonstration von „Superman“, wie schnell und beweglich humanoide Roboter werden.