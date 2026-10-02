Der Finanzskandal um Manchester City, einen der einflussreichsten Vereine des englischen Fußballs, nimmt zunehmend politische Züge an. Laut Bloomberg führte der Vereinsvorsitzende Khaldoon Al Mubarak geheime Verhandlungen mit dem britischen Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds. Dieses hochrangige Treffen, das nur elf Tage vor der Verurteilung von Manchester City wegen Verstößen gegen Finanzregeln stattfand, hat für öffentliches Aufsehen gesorgt. Dies berichtet Goal.com .

Der Dialog hinter verschlossenen Türen umfasste ein breites Spektrum an Themen, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung und Ausweitung der Investitionen der Vereinigten Arabischen Emirate in Großbritannien lag. Zudem wurden die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Sicherheit und Verteidigung erörtert. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass der Rechtsstreit der Premier League gegen den Verein offiziell zur Sprache kam, werfen der Zeitpunkt des Treffens und die Nähe zum harten Urteil der unabhängigen Kommission Fragen auf.

Die Schnittstelle von Politik und Großinvestitionen

Laut Alex Wickham wurde die britische Regierung zuvor von Vertretern der Emirate gewarnt. Es wird vermutet, dass ein schwerwiegendes Urteil im Fall Manchester City das Interesse der VAE an weiteren Großinvestitionen in die britische Wirtschaft dämpfen könnte. Dies zeigt, dass Verstöße in der Fußballwelt nicht nur den Sportplatz, sondern auch die internationale Diplomatie und die wirtschaftlichen Beziehungen beeinflussen können.

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse geht ein beispielloser Rechtsstreit in die Geschichte des englischen Fußballs ein. Eine unabhängige Kommission befand Manchester City für schuldig, über neun Spielzeiten hinweg – von 2009/10 bis 2017/18 – schwerwiegende Finanzverstöße begangen zu haben. Die Entscheidung fiel hart aus und belegte, dass der Verein fingierte kommerzielle Verträge nutzte, um Ausgabenbeschränkungen zu umgehen.

Das Ausmaß von Finanzbetrug und Unregelmäßigkeiten

Den Untersuchungen der Kommission zufolge nutzte der Verein verdeckte Finanzierungsschemata, um seine Einnahmen künstlich um über 830 Millionen Pfund zu erhöhen. Diese Maßnahmen dienten Berichten zufolge dazu, die von der Premier League und der UEFA festgelegten Financial-Fair-Play-Regeln zu umgehen. Die Vereinsführung behauptete, die Gelder stammten nicht von der Abu Dhabi United Group von Scheich Mansour, sondern vom Hof des Kronprinzen von Abu Dhabi.

Das Gremium wies diese Verteidigungsstrategie jedoch entschieden zurück. Die Kommission bezeichnete die vorgelegten Aussagen als eine im Nachhinein erfundene Geschichte, um die Realität des verdeckten Finanzierungsschemas zu verschleiern. Zudem wurde festgestellt, dass Manchester City während der Ermittlungen nicht mit der Premier League kooperiert hat.