Roberto Mancini äußert sich zum Fall Manchester City

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Roberto Mancini äußert sich zum Fall Manchester City

Der ehemalige Trainer von Manchester City, Roberto Mancini, hat eine klare Haltung zu den gegen den englischen Verein erhobenen Vorwürfen wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten eingenommen und betont, dass die rechtlichen Probleme nicht in seiner persönlichen Verantwortung liegen. Laut ESPN versucht der italienische Fachmann, der die "Citizens" zu ihrem ersten Premier-League-Titel führte, sich von den aktuellen Problemen des Vereins zu distanzieren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Mancini, der derzeit die italienische Nationalmannschaft trainiert, war zwischen 2009 und 2013 bei Manchester City tätig. Da die Premier League bestätigt hat, dass der Verein ungenaue Finanzberichte vorgelegt hat, steht genau dieser Zeitraum im Zentrum der Ermittlungen. Der erfahrene Trainer erklärte jedoch auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel gegen Frankreich, dass er nicht befürchte, dass diese Situation seinem Ruf schaden könnte.

Verdächtige Verträge und Finanzuntersuchungen

Die Hauptkontroverse um Mancinis Namen geht auf durchgesickerte Dokumente zurück, die 2018 vom Spiegel veröffentlicht wurden. Demnach wird vermutet, dass der Trainer, obwohl er offiziell ein Jahresgehalt von 1,45 Millionen Pfund von Manchester City erhielt, den gleichen Betrag als Berater für den in Abu Dhabi ansässigen Verein Al Jazira bezog.

Laut Informationen von The Telegraph konnte der Verein durch dieses Schema etwa 12 Millionen Pfund an Steuern und Sozialabgaben umgehen. Dieser Vorgang wird als Umgehung der Financial-Fair-Play-Regeln durch Gehaltszahlungen über Offshore-Konten gewertet.

Antwort und Position des Trainers

Roberto Mancini selbst wies diese Anschuldigungen jedoch zurück und lud die gesamte rechtliche und finanzielle Verantwortung direkt auf den Verein ab. Auf einer Pressekonferenz im türkischen Bursa bestritt er zwar nicht die Existenz gemeinsamer Verträge, stellte aber offen klar, dass dies das Problem des Vereins sei und nicht seines.

"Das ist nichts, was mich beunruhigt. Das ist leider das Problem von City", betonte der erfahrene Fachmann auch in seinen Äußerungen in den sozialen Medien. Während Manchester City mit den schwerwiegendsten Anschuldigungen und Gerichtsverfahren seiner Geschichte konfrontiert ist, betont der ehemalige Trainer des Teams weiterhin, dass er mit diesem Skandal nichts zu tun habe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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