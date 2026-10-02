Apple verstärkt macOS-Sicherheit aufgrund von KI-Risiken

Apple hat angekündigt, zusätzliche Sicherheitskontrollen für die Funktion „Full Disk Access“ im Betriebssystem macOS einzuführen. Diese Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten und der damit verbundenen gestiegenen Sicherheitsrisiken getroffen. Die ursprünglich für die korrekte Funktion von Backups vorgesehene Funktion unterliegt nun strengeren Beschränkungen, um die Privatsphäre zu gewährleisten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com behauptete ein Journalist wenige Tage vor der Ankündigung dieser Änderungen, dass die Muse-App von Meta für Mac seine privaten Nachrichten gelesen habe. Obwohl Meta diesen Vorwurf zurückwies, löste der Vorfall unter den Nutzern breite Diskussionen aus. Zudem hatte das Magazin Wired eine Schwachstelle in der Mac-Version der ChatGPT-App entdeckt, die Hackern den Zugriff auf vertrauliche Informationen ermöglichen könnte.

KI-Agenten und Sicherheitsbedrohungen

Moderne KI-Agenten ermöglichen es Benutzern, bei der Arbeit am Computer einen umfassenderen Zugriff auf ihre Dateien, Nachrichten und andere persönliche Daten zu gewähren. Solche Funktionen werden jedoch durch Änderungen der Systemeinstellungen implementiert. Die Muse-App ermöglicht es Benutzern beispielsweise, die Funktion „Full Disk Access“ freiwillig zu aktivieren.

In einer von Apple für Entwickler veröffentlichten Erklärung wird darauf hingewiesen, dass einige Entwickler diese Möglichkeit auf eine Weise nutzen, die Benutzer gefährdet. Infolgedessen könnten alle Daten im System ohne das volle Wissen des Benutzers offengelegt werden. Das Unternehmen kündigte an, künftig strengere Maßnahmen zu ergreifen, um solche Situationen zu verhindern.

Neue Kontrollmechanismen

Gemäß den neuen Regeln wird Apple Kontrollmechanismen einführen, um sicherzustellen, dass Benutzer, die einer App eine solch außergewöhnliche Berechtigung erteilen möchten, dies nur durch sehr klare und bewusste Handlungen tun können. Dies hilft dem Benutzer, eine fundierte Entscheidung über die Sicherheit seiner Daten zu treffen.

Unternehmensvertreter wiesen darauf hin, dass mit der zunehmenden Intelligenz und Autonomie von KI-Agenten auch die Risiken im Zusammenhang mit solchen Berechtigungen erheblich steigen werden. Daher sei die Lösung dieses Problems derzeit eine der wichtigsten Aufgaben, und Apple bleibe dem Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer verpflichtet.