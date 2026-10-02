Tumult in Portugal: Fans spalten sich in Anhänger von Ronaldo und Jesus

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Tumult in Portugal: Fans spalten sich in Anhänger von Ronaldo und Jesus

Cristiano RonaldoDer Aufruhr um sein eigenmächtiges Verlassen der portugiesischen Nationalmannschaft spitzt sich zu. Die Rückkehr des Teams nach Portugal löste am Flughafen heftige Zusammenstöße zwischen Fans aus, sodass die Polizei eingreifen musste.

Nach dem wichtigen Auswärtssieg gegen Dänemark im Rahmen der Nations League kehrte die portugiesische Delegation am Freitag nach Porto zurück. Die Atmosphäre am Flughafen war jedoch alles andere als feierlich – die wartenden Fans spalteten sich in zwei rivalisierende Lager.

Beleidigungen gegen den Trainer und Spaltung der Fans

Der Hauptgrund für die Unstimmigkeiten war Ronaldos Nichtberücksichtigung in der Startelf und sein anschließender Abgang aus dem Team:

  • Kritiker des Cheftrainers: Ein großer Teil der Fans kritisierte die Entscheidung von Cheftrainer Jorge Jesus, Ronaldo auf der Bank zu lassen, scharf und belegte den Fachmann mit harten, beleidigenden Worten.

  • Kritiker von Ronaldo: Gleichzeitig bildete sich eine Gruppe von Fans, die das Verhalten des Starspielers als unprofessionell bezeichnete und ihren Protest direkt gegen Ronaldo richtete.

Tumult in Portugal: Fans spalten sich in Anhänger von Ronaldo und Jesus

Der verbale Streit eskalierte schnell zu Handgreiflichkeiten. Um eine Massenpanik im Terminal zu verhindern und die Lage unter Kontrolle zu bringen, mussten Sicherheitskräfte sofort eingreifen, wie die renommierte Zeitung A Bola berichtet.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftFanausschreitungen am FlughafenJorge JesusNations League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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