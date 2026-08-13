Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln sich zunehmend zur wichtigsten Waffe bei komplexen und gefährlichen Cyberangriffen. Eine mit China verbundene Hackergruppe verübte mithilfe mehrerer koordinierter KI-Agenten einen umfassenden Cyberangriff auf Taiwans staatliche und energetische Systeme.

Wie die Financial Times unter Berufung auf Daten und Forschungsergebnisse des renommierten israelischen Cybersicherheitsunternehmens Dream berichtet, das im Bereich Cybersicherheit tätig ist.

Ein „virtuelles Hackerteam“ aus acht KI-Agenten

Experten, die den Angriff als Erste entdeckt hatten, erklärten Journalisten, dass die Angreifer bis zu acht Open-Source-KI-Agenten eingesetzt hätten. Diese Agenten waren nicht bloß einfache Werkzeuge zum Programmieren, sondern agierten als ein koordiniertes „Cyberteam“, um in Systeme einzudringen und Schwachstellen zu finden.

Das Ausmaß und der Ablauf des zerstörerischen Angriffs gestalteten sich wie folgt:

Systemscan: Anfang Juli erstellten die KI-Agenten eine detaillierte Karte der Systeme von 21 staatlichen Behörden, um nach Schwachstellen zu suchen.

Datendiebstahl: Den KI-Agenten gelang es, mindestens 85 Benutzerkonten in diesen Systemen zu kompromittieren und mehr als 2.500 vertrauliche Datensätze über Mitarbeiter zu stehlen.

Ausweitung der Ziele: Nach den Regierungswebsites wurde der Angriff geografisch ausgeweitet und auf Taiwans Atomaufsichtsbehörde sowie mindestens sieben strategische Energieunternehmen ausgedehnt.

Chinas Verbindung und das Schweigen der Behörden

Dream bestätigte, ein Land im asiatisch-pazifischen Raum vor dem Cyberangriff gewarnt zu haben. Die Quellen der Financial Times betonen ausdrücklich, dass sich der Angriff gegen Taiwan richtete.

Die Verbindung der Hacker zu Peking wird dadurch belegt, dass während des Angriffs in der internen Kommunikation zwischen den KI-Agenten vereinfachtes Chinesisch (Simplified Chinese) verwendet wurde.

Bisher lauten die offiziellen Reaktionen auf diesen internationalen Cyber-Skandal wie folgt:

Die chinesische Regierung ließ die Bitte der Zeitung um eine Stellungnahme unbeantwortet.

Taiwans Ministerium für digitale Angelegenheiten lehnte unter Verweis auf die nationale Sicherheit und den Datenschutz eine offizielle Stellungnahme zu dem Angriff ab.

Der Vorfall gilt als einer der ersten großen und gefährlichen Präzedenzfälle für den aktiven Einsatz künstlicher Intelligenz als Waffe in zwischenstaatlichen Cyberkriegen.

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