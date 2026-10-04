Vereinigte Asian Nations League verändert die WM-Qualifikation

Die Asian Football Confederation hat Pläne für eine neue, alle zwei Jahre stattfindende Asian Nations League ab 2030 bekannt gegeben. Dieser Wettbewerb mit drei Divisionen wird nicht nur unbedeutende Freundschaftsspiele ersetzen, sondern auch direkt in die Qualifikationsphasen für die FIFA-Weltmeisterschaft und den AFC Asian Cup integriert werden. Dies berichtet Goal.com berichtet. Laut den von ESPN eingesehenen Projektunterlagen wird ein dreistufiges System für die 47 Mitgliedsverbände der AFC vorgeschlagen. Demnach sollen in den ersten beiden Divisionen jeweils 18 Mannschaften spielen, während die dritte Division aus 11 Nationalmannschaften besteht. Der neue Wettbewerb wird die Qualifikationswege für die beiden großen Turniere erheblich vereinfachen.

Experten analysieren, dass die Idee eines eigenständigen Turniers aufgrund hoher Betriebskosten und eines überfüllten Kalenders verworfen wurde. Daher ist das neue Format darauf ausgelegt, die bestehenden FIFA-Fenster effizient zu nutzen und eine hohe Qualität der Spiele zu gewährleisten.

Qualifikationssystem und Wettbewerbsformat

Die an die Weltmeisterschaft angepassten Spielzeiten sollen 2032–2033 beginnen. In dieser Phase bestreiten die Mannschaften der ersten Division jeweils zwölf Spiele mit Hin- und Rückspiel. Die ersten sechs Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft.

Zudem spielen die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn in einem Rundenturnier-Play-off um die verbleibenden Plätze. Für die jeweils zwei besten und zwei schlechtesten Mannschaften jeder Division gilt ein automatisches Auf- und Abstiegsreglement.

Offizielle Stellungnahme und Testphase

AFC-Generalsekretär Datuk Seri Windsor John betonte in einer offiziellen Erklärung vom 21. Dezember 2025 die strategische Bedeutung dieser Änderung. Ihm zufolge soll durch die Einführung einer Wettbewerbsplattform während der FIFA-Fenster eine konstante Qualität der Spiele sichergestellt werden, wobei auch das Interesse kommerzieller Partner an diesem Format wächst.

Um einen reibungslosen strukturellen Übergang zu gewährleisten, schlägt die AFC für 2028–2029 ein Testturnier vor. Dabei basiert die Einteilung der Mannschaften in die Divisionen nicht auf der FIFA-Weltrangliste, sondern auf den Ergebnissen der ersten gemeinsamen Qualifikationsspiele, was allen Verbänden faire Chancen bietet.

Tuzilmaviy oʻtish davrini silliq amalga oshirish maqsadida OFK 2028–2029-yillarda sinov tariqasidagi oʻtish turnirini oʻtkazishni taklif qilmoqda. Bunda jamoalarning divizionlarga taqsimlanishi FIFA reytingiga emas, balki dastlabki qoʻshma saralash oʻyinlari natijalariga asoslanadi, bu esa barcha assotsiatsiyalar uchun adolatli imkoniyat yaratadi.