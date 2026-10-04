Mutter in China findet ihren vor 32 Jahren entführten Sohn nach langer Suche wieder

·5·Welt
Mutter in China findet ihren vor 32 Jahren entführten Sohn nach langer Suche wieder

Im Jahr 1988 verschwand der zweijährige Mao Yin in China am Eingang eines Hotels, während sein Vater Wasser holte. Seine Mutter, Li Jingji, widmete ihr gesamtes Leben der Suche nach ihm, in der Hoffnung, ihn wiederzufinden.

Sie gab ihren Job auf und verfolgte 32 Jahre lang jede Spur ihres Sohnes. In dieser Zeit verteilte sie über 100.000 Flugblätter, reiste in verschiedene Regionen und suchte nach Hinweisen auf ihren Sohn.

Während der Suche suchte Li Jingji nicht nur nach ihrem eigenen Kind, sondern half auch anderen Familien. Sie unterstützte 29 vermisste Kinder dabei, wieder mit ihren Familien vereint zu werden.

Es stellte sich heraus, dass Mao Yin als Kind an eine andere Familie verkauft worden war und ohne Wissen über seine wahre Herkunft aufwuchs.

Schließlich, im Jahr 2020, nach 32 Jahren der Trennung, fanden Mutter und Sohn wieder zueinander. Ihr lang ersehntes Wiedersehen wurde zum Symbol für die Geduld und die unendliche Liebe einer Mutter, die die Hoffnung nie aufgegeben hatte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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