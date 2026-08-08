Eine neue Ära für die kostenlose ChatGPT-Version und unbegrenzte Gespräche

OpenAI, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für künstliche Intelligenz, hat ein großes Update für seine ChatGPT-Plattform vorgestellt. Laut ixbt.com zielen die Änderungen vor allem darauf ab, die Möglichkeiten von Nutzern der kostenlosen Version deutlich zu erweitern. Ab der kommenden Woche werden Gespräche für Millionen Menschen komfortabler. Ixbt.com berichtet darüber.

Nach Angaben des Unternehmens wird das Modell GPT-5.6 Luna im Rahmen des neuen Updates zur wichtigsten Ressource für künstliche Intelligenz für alle Nutzer der kostenlosen Version und des Go-Tarifs. Außerdem werden die bisherigen Limits von 10 bis 40 Nachrichten pro Stunde bei der Nutzung dieser Modelle vollständig aufgehoben, wodurch unbegrenzte Textchats möglich werden.

Gleichzeitig erinnerten Experten die Nutzer daran, dass einige Einschränkungen bestehen bleiben. Insbesondere gelten beim Hochladen von Dateien, bei der Arbeit mit Bildern und bei der Nutzung anderer zusätzlicher Werkzeuge weiterhin die bisherigen Regeln. Dies zeigt, dass das Unternehmen bei der Verteilung seiner Ressourcen um ein ausgewogenes Verhältnis bemüht ist.

Komplexe Aufgaben und neue Funktionen

Um Nutzern den Erhalt von Antworten auf komplexe Fragen zu erleichtern, wurde eine spezielle Think-Schaltfläche in die Benutzeroberfläche integriert. Mit dieser Schaltfläche können Nutzer die künstliche Intelligenz manuell anweisen, mehr Rechenressourcen einzusetzen und logisch zu argumentieren.

Für Abonnenten von Plus und Pro wurde unterdessen das aktualisierte Modell GPT-5.6 Sol eingeführt. Diese Version ist für alltägliche Aufgaben wie die Suche und Analyse von Informationen, Planung, das Verfassen von Texten und Entscheidungsfindung ausgelegt und liefert präzisere sowie kompaktere Antworten.

Für das Sol-Modell wurde außerdem ein spezieller Steuerungsregler eingeführt. Damit können Nutzer die Tiefe der Überlegungen selbst festlegen – von schnellen Antworten bis hin zur gründlichen Analyse komplexer Aufgaben.

Mehr Genauigkeit und eine neue Strategie

Auf Grundlage der Ergebnisse interner Tests betonte OpenAI, dass sich die Qualität der neuen Modelle deutlich verbessert hat. Im Vergleich zu GPT-5.5 Instant ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einen sachlichen Fehler zu machen, bei GPT-5.6 Luna um 62 Prozent und bei GPT-5.6 Sol um 68 Prozent gesunken.

Statistischen Angaben zufolge nutzen derzeit fast 1 Milliarde Menschen ChatGPT jede Woche. Angesichts dieses enormen Publikums teilt das Unternehmen seine Strategie in zwei Bereiche: Kostenlose Nutzer erhalten umfangreiche Möglichkeiten für alltägliche Gespräche, während zahlende Abonnenten bei komplexen Aufgaben mehr Kontrolle über die Rechenressourcen bekommen.