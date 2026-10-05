Visastopp für usbekische Staatsbürger: Warum hat Lettland diese Initiative ergriffen?

In Lettland, einem der führenden baltischen Staaten, wurde eine Initiative zur vorübergehenden Aussetzung der Erteilung von Einreisevisa für Bürger Usbekistans vorgeschlagen. Dies berichtete die „Fergana“ Nachrichtenagentur unter Berufung auf das lokale Jauns.lv Portal.

Dieser Vorschlag, der vom Innenministerium des Landes ausgearbeitet wurde, wird mit Straftaten begründet, die in letzter Zeit von einigen Personen begangen wurden, die in das Land eingereist sind.

„Wir sind gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen“: Die harte Haltung des Ministers

Der lettische Innenminister Janis Dombravabetonte, dass die Beschränkungen eingeführt werden sollten, um Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen:

„Wir sind gezwungen, sofort zu handeln. Daher schlagen wir vor, die Visumerteilung für usbekische Staatsbürger für einen bestimmten Zeitraum vorübergehend auszusetzen und diese Zeit zu nutzen, um die Zusammenarbeit mit der usbekischen Seite zu stärken. Das Hauptziel ist es, zu verhindern, dass Personen, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährden könnten, in das lettische Hoheitsgebiet gelangen.“

Nach Angaben lokaler Medien wurde diese Entscheidung durch mehrere Straftaten ausgelöst, an denen usbekische Staatsbürger beteiligt waren, darunter rechtswidrige Handlungen gegen Minderjährige. Das Ministerium hat jedoch noch keine konkreten Zahlen oder vollständigen Statistiken zu diesen Fällen veröffentlicht.

Ist die Initiative in Kraft getreten? Meinungsverschiedenheiten in der Regierung

Wichtig ist, dass der Vorschlag zur Aussetzung der Visa noch nicht in die praktische Phase eingetreten ist und nicht in Kraft getreten ist:

Koalition lehnte ab: Janis Dombrava versuchte, dieses Thema auf die Tagesordnung der Kabinettssitzung vom 29. September zu setzen. Die Koalitionspartner in der Regierung unterstützten jedoch die Aufnahme dieser Initiative in die Tagesordnung bei der letzten Sitzung vor den Parlamentswahlen (Saeima) nicht;

Rechtsgrundlage: BB.lv Die Publikation stellte klar, dass das Innenministerium seine Initiative auf Artikel 8, Teil 2 des nationalen Einwanderungsgesetzes stützt;

Zukünftige Diskussionen: Der Minister hofft, dass dieses Thema auf einer der nächsten Sitzungen der neuen Regierung erneut geprüft wird.

Wie lautet die offizielle Reaktion?

Derzeit gibt es keine offizielle Reaktion der Botschaft der Republik Usbekistan in Lettland oder des Außenministeriums auf diese Erklärung des lettischen Beamten.

Die Entwicklung der Situation hängt direkt von der Migrationspolitik der neuen Regierung und des Parlaments ab, die in Lettland gebildet werden, sowie vom bilateralen diplomatischen Dialog.