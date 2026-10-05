Xiaomi Graphen-Heizgerät erzielt unerwarteten Erfolg

Die neueste Entwicklung von Xiaomi, das Mijia Graphene Heater Pro Heizgerät, wurde vom Publikum hoch gelobt und erzielte bei seiner Crowdfunding-Kampagne enorme Ergebnisse. Laut ixbt.com übertraf das Projekt das ursprünglich geplante Finanzierungsziel um 1335 Prozent und sammelte fast das 14-fache des angestrebten Betrags. Dies zeigt die hohe Nachfrage der Nutzer nach dieser Art innovativer Klimatechnologie. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Im Rahmen der Kampagne hatten Käufer die Möglichkeit, das Heizgerät der neuen Generation zum Sonderpreis von 349 Yuan statt 499 Yuan zu erwerben, wobei dieser Vorzugspreis auf eine Gültigkeit von nur 14 Stunden begrenzt war. Nach Angaben des Herstellers ist der Beginn der Auslieferung der Bestellungen für Anfang Oktober geplant.

Technische Spezifikationen und Leistungsgeschwindigkeit

Das Gerät zeichnet sich durch sein kompaktes turmartiges Gehäuse und eine Leistung von 2200 W aus. Im Inneren befindet sich ein PTC-Keramik-Heizelement mit einem Durchmesser von 310 mm, das mit einer auf Graphen basierenden Wärmeleittechnologie angereichert ist. Dank dieser Lösung beginnt das Heizgerät bereits 3 Sekunden nach dem Einschalten mit der Abgabe warmer Luft.

Den Ingenieuren ist es gelungen, die Aufheizgeschwindigkeit im Vergleich zu den Vorgängermodellen um 24 Prozent zu steigern. In gut isolierten Räumen von bis zu 27 Quadratmetern kann die Temperatur in nur 10 Minuten um 7 Grad erhöht werden. Dennoch werden für den täglichen Gebrauch Räume bis zu 15 Quadratmetern empfohlen.

Luftstromsteuerung und Sicherheitssystem

Das Luftzufuhrsystem ist für einen Bereich mit einem Radius von 2 Metern ausgelegt. Das Gehäuse kann horizontal um 80 Grad gedreht werden, während der vertikale Luftstrom in einem Bereich von bis zu 128 Grad eingestellt werden kann. Benutzer können je nach Bedarf zwischen drei Luftstromoptionen wählen: nach oben, nach vorne und nach unten.

Zu den Komfortmerkmalen des Geräts gehören ein niedriger Geräuschpegel von nur 45,6 dB(A) im Silent-Modus, vier Betriebsmodi sowie eine präzise Temperatureinstellung von 22 bis 28 Grad. Das Heizgerät unterstützt zudem das Pengpai Smart Connect Ökosystem und die Steuerung über den Xiao Ai Sprachassistenten.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit gelegt; das Gerät ist mit einem achtstufigen Schutzsystem ausgestattet. Dazu gehören wichtige Funktionen wie die automatische Abschaltung beim Umkippen, Überhitzungsschutz und eine Kindersicherung.