Apple verwirft Pläne zur Änderung der Hide My Email-Funktion

Apple hat eine umstrittene Änderung an seiner Hide My Email-Datenschutzfunktion für zahlende iCloud+-Nutzer verworfen. Ursprünglich wollte das Unternehmen die Domain der temporären E-Mail-Adressen ändern, doch nach heftigem Nutzerprotest wurde diese Entscheidung rückgängig gemacht. Laut ixbt.com bleibt der Dienst in seinem bisherigen Zustand, und die Adressen werden nicht mehr exponiert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Zur Information: Die Hide My Email-Funktion ermöglicht es, sich bei verschiedenen Websites und Diensten zu registrieren, ohne die persönliche E-Mail-Adresse preiszugeben. Das System erstellt automatisch eine eindeutige, temporäre E-Mail-Adresse und leitet eingehende Nachrichten an das Hauptpostfach des Nutzers weiter. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Datensicherheit im Internet.

Warum stieß die neue Domain auf Kritik?

Anfang des Jahres kündigte Apple an, Nutzer des Dienstes von der @icloud.com-Domain auf die neue @private.icloud.com-Adresse umzustellen. Nutzer auf Reddit und anderen sozialen Netzwerken argumentierten jedoch, dass diese Änderung die Wirksamkeit des Datenschutz-Tools erheblich verringern würde. Kritisiert wurde, dass es Internetressourcen leichter fallen würde, gefälschte E-Mails zu identifizieren und die Registrierung zu verweigern.

Der Hauptvorteil des ursprünglichen Dienstes bestand darin, dass die generierten privaten E-Mail-Adressen nicht von regulären @icloud.com-Adressen zu unterscheiden waren. Eine Änderung der Domain hätte das Grundkonzept des Dienstes untergraben können. Dennoch behält die Funktion die Möglichkeit bei, dass Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf den Urheber einer gefälschten Adresse ermitteln können.

Was steckt hinter Apples Entscheidung?

Am Montag bestätigten Unternehmensvertreter offiziell, dass Hide My Email-Adressen auf der @icloud.com-Domain verbleiben. Apple nannte keine genauen Gründe für diese Entscheidung. Laut John Gruber, Autor von Daring Fireball, der zuerst über die Änderung berichtete, waren jedoch selbst Mitarbeiter des Unternehmens von Anfang an dagegen.

Zudem berichtete das Medium 404 Media Anfang des Jahres über eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Hide My Email-Funktion. Es stellte sich heraus, dass als Spam abgewiesene E-Mails die tatsächlichen E-Mail-Adressen der Nutzer preisgaben. Apple konnte diesen Fehler erst ein Jahr nach Bekanntwerden beheben.