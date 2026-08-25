Savio ist jetzt in London: De Zerbi sprach über seinen Wechsel zu Tottenham!

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Savio ist jetzt in London: De Zerbi sprach über seinen Wechsel zu Tottenham!

Der Londoner Klub Tottenham hat einen wichtigen Transfer zur Verstärkung seiner Offensivabteilung abgeschlossen. Am 25. August von Manchester Cityder brasilianische Flügelspieler Savio schloss sich offiziell den 'Spurs' an.

Der Londoner Trainer Roberto De Zerbi teilte nach der Vorstellung des neuen Spielers seine Gedanken und betonte, wie sein Spielstil frischen Wind in die Angriffe des Teams bringen wird.

„Ein furchtloser Angreifer und unkonventionelle Bewegungen“: Die Einschätzung des Trainers

Der italienische Spezialist lobte das technische Potenzial des 22-jährigen Brasilianers in den höchsten Tönen:

„Savio ist ein Spieler, der große Energie, Kreativität und hohe Qualität auf die Außenbahnen bringt. Er hat keine Angst davor, das Spiel zu beleben, und ist in der Lage, mit seinen unkonventionellen Bewegungen den Ausgang eines Spiels zu verändern. Wir sind sehr glücklich, ihn bei uns zu haben“, sagte De Zerbi in einem Interview mit dem Pressedienst des Vereins.

Verstärkung der Flügel nach einem schweren Start

Die neue Saison begann für den Londoner Klub nicht wie erhofft:

  • Niederlage in der 1. Runde: Am ersten Spieltag der englischen Premier League verlor Tottenham auswärts gegen Manchester Citymit 0:3;

  • Nächste Herausforderung: Die 'Spurs' treten bereits am 26. August im EFL Cup gegen Charlton an;

  • Debüt-Erwartung: De Zerbi will Savio schnell in das Mannschaftssystem integrieren und die Effizienz im Angriff wiederherstellen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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