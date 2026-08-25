Lamine Yamal ist mit seiner Freundin zusammengezogen

Es wird berichtet, dass ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen dem FC Barcelona-Spieler Lamine Yamal und seiner Freundin Alex Padilla begonnen hat. Es wurde bekannt, dass das Paar zusammengezogen ist. Dies berichtete die Journalistin Sandra Aladro.

Die Journalistin merkte an, dass die Influencerin Alex Padilla in das Haus gezogen ist, in dem der Star der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, wohnt. Laut Aladro verließ Padilla ihr Zuhause in Talavera de la Reina und beschloss, mit dem Fußballer zusammenzuleben.

„Sie hat ihr Haus in Talavera de la Reina verlassen und ist mit Lamine zusammengezogen. Sie sind sehr glücklich. Sie kennt die ganze Familie von Lamine und hat sie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Sie ist wahnsinnig verliebt“, sagte Aladro in der Sendung 'Vamos a Ver'.

Derzeit wohnt Yamal in der ehemaligen Residenz von Gerard Piqué und Shakira. Laut der Journalistin handelt es sich bei diesem Anwesen um ein geräumiges Haus, das Platz für mehrere Familien bietet.

„Dieses Haus ist darauf ausgelegt, mehrere Familien unterzubringen. Jeden Tag kommt ein Cousin oder ein anderer Verwandter zu Besuch. Ihr Ziel ist es wahrscheinlich, alle ihre Liebsten um sich zu versammeln“, erklärte Aladro.

Somit verbreiteten sich Berichte, dass die Beziehung zwischen Yamal und Alex Padilla eine neue Stufe erreicht hat. Diese Informationen basieren jedoch auf den Aussagen der Journalistin.

Zur Information: Lamine Yamal war im ersten Spiel des FC Barcelona in der neuen La Liga-Saison der am niedrigsten bewertete Spieler der Mannschaft.