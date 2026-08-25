Man City steigt ein: Was passiert beim Gakpo-Transfer?

In den letzten Tagen des Sommertransferfensters gibt es im englischen Fußball unerwartete und äußerst spannende Entwicklungen. Liverpool-Stürmer Cody Gakpo ist zum Hauptziel zweier Top-Klubs der Premier League geworden.

Der bekannte Insider und Journalist Mounir Boualin berichtete in den sozialen Medien, dass sowohl Tottenham aus London als auch Manchester City ernsthaftes Interesse an dem 27-jährigen niederländischen Star zeigen.

Tottenhams 60-Millionen-Angebot und Liverpools Ablehnung

Der Londoner Klub unternahm als Erster einen konkreten Schritt, stieß jedoch auf Widerstand der Merseysider:

Erstes offizielles Angebot: Die Führung von Tottenham bot den Merseysidern für den niederländischen Flügelspieler 60 Millionen Pfund (über 70 Millionen Euro) an;

Standpunkt der Merseysider: Die Führung des FC Liverpool hielt diesen Betrag für nicht angemessen im Vergleich zum tatsächlichen Marktwert des Spielers und lehnte den Transfer sofort ab;

Verbessertes Angebot in Vorbereitung: Die Spurs geben nicht auf und bereiten derzeit ein zweites, finanziell attraktiveres Angebot für Gakpo vor.

Manchester Citysteigt in das Rennen ein

Was die Situation noch interessanter macht, ist das unerwartete Eingreifen des Titelanwärters Manchester City:Guardiolas Plan:

Die Citizens schätzen Gakpos Vielseitigkeit, um den Wettbewerb auf den offensiven Außenbahnen und im Zentrum zu verstärken; Offizielle Anfrage erwartet:

Quellen zufolge plant der Klub aus Manchester, in den kommenden Tagen ein formelles und finanziell deutlich attraktiveres Angebot an Liverpool zu senden. Cody Gakpos Entscheidung und die endgültigen Forderungen von Liverpool könnten einen der größten und spektakulärsten internen Transfers dieses Fensters besiegeln.

Cody Gakpos Entscheidung und die endgültigen Forderungen von Liverpool könnten einen der größten und spektakulärsten internen Transfers dieses Fensters besiegeln.