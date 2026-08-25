Wie bereitet sich die usbekische Box-Nationalmannschaft auf die Reise nach Japan vor?

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Wie bereitet sich die usbekische Box-Nationalmannschaft auf die Reise nach Japan vor?

Nur wenige Tage vor Beginn des wichtigsten Multisport-Events des Kontinents im Jahr 2026 – den XX. Sommer-Asienspielen – hat die usbekische Box-Nationalmannschaft der Männer ihre letzte und wichtigste Vorbereitungsphase im eigenen Land begonnen.

Ab dem 23. August begann ein umfassendes Trainingslager für unsere Ringmeister an der Basis des Republikanischen Vorbereitungszentrums für olympische und paralympische Sportarten. Diese Vorbereitungsphase dauert bis zum 1. September.

Höchstform und der Plan von Tulkin Kilichev

Cheftrainer der Nationalmannschaft Tulkin Kilichev und sein Trainerstab konzentrieren sich in diesem letzten Trainingslager darauf, die funktionellen Fähigkeiten der Athleten zu maximieren:

  • Taktik und Technik: Die Bewegungen, schnellen Kombinationen und Verteidigungstechniken der Boxer in jeder Gewichtsklasse werden individuell analysiert;

  • Top-Körperzustand: Es werden spezielle Belastungen vergeben, um die Kämpfer vor Beginn des Wettbewerbs in ihre beste körperliche und psychologische Form zu bringen;

  • Vollständige Unterstützung: Medizinische, Regenerations- und Trainingsprozesse für die Mitglieder der Nationalmannschaft wurden nach hohen Standards etabliert.

Nagoya 2026: Wettkampfkalender und Aktivitäten der Konkurrenten

Beim Boxturnier der kommenden Asienspiele werden spannende Kämpfe erwartet:

  • Termine der Asienspiele: XX. Sommer-Asienspiele Vom 19. September bis 4. Oktober finden in der japanischen Stadt Nagoya und der Präfektur Aichi statt;

  • Aktivitäten der Konkurrenten: Die kasachische Nationalmannschaft, einer der Hauptkonkurrenten im Wettbewerb, hält vom 19. August bis zum 1. September in der Region Almaty ein großes internationales Sparring-Trainingslager zusammen mit den Nationalmannschaften aus China, England und dem Irak ab;

  • Letzte Station in Japan: Es ist geplant, dass alle führenden Nationalmannschaften, einschließlich der usbekischen Boxer, Anfang September ihre direkte Anpassungs- und Akklimatisierungsphase in Japan beginnen.

Für die usbekische Nationalmannschaft, die ihren führenden Status im Weltsport beibehält, werden die Asienspiele in Nagoya voraussichtlich eine Plattform sein, um ihre kontinentale Vorherrschaft erneut zu beweisen.

BoxenUsbekistanAsienspieleNagoya 2026Tulkin Kilichev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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