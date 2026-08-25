Apple stellt neue Mac Mini und Mac Studio Modelle mit M6-Chip vor

Apple hat offiziell den nächsten Mac Mini angekündigt, der mit dem neuesten M6-Prozessor ausgestattet ist. Diese Computer der nächsten Generation zeichnen sich durch hohe Leistung und einen deutlichen Sprung bei der Ausführung von KI-Aufgaben aus, was eine wichtige Neuerung für Technikbegeisterte und professionelle Anwender darstellt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com ist das Basismodell des neuen Mac Mini mit 256 GB internem Speicher und 16 GB RAM ausgestattet und hat einen Einstiegspreis von 899 Dollar. Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung an Kunden ist jedoch erst für den 22. September geplant.

Technische Daten und KI-Fähigkeiten

Nach Angaben des Herstellers bietet das neue Mac Mini-Modell eine viermal höhere KI-Leistung im Vergleich zur vorherigen M4-Version. Zudem wurden die Speichergeschwindigkeit und die Grafikfähigkeiten des Geräts verdoppelt. Der neue Prozessor ist mit einer 12-Kern-CPU und einer 12-Kern-GPU ausgestattet, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 10-Kern-Spezifikationen der Vorgängergeneration darstellt.

Neben dem M6-Chip stellte das Unternehmen auch eine leistungsstärkere Mac Mini-Version mit dem M5 Pro-Chip vor. Diese Konfiguration verfügt über 512 GB Basisspeicher und 24 GB RAM und beginnt bei einem Preis von 1699 Dollar. Der M5 Pro-Chip ist standardmäßig mit einer 15-Kern-CPU und einer 16-Kern-GPU ausgestattet und kann auf Wunsch des Benutzers auf eine 18-Kern-CPU und eine 20-Kern-GPU aufgerüstet werden.

Netzwerkfunktionen und weitere neue Geräte

Beide Varianten der Geräte unterstützen die neuesten Wi-Fi 7- und Bluetooth 6-Standards sowie einen 2.5 Gb Ethernet-Anschluss. Benutzer haben die Möglichkeit, den Netzwerkanschluss auf eine 10 Gb-Version aufzurüsten. Alle neuen Mac Mini-Computer werden mit dem Betriebssystem macOS 27 und dem KI-Assistenten Siri ausgeliefert.

Im letzten Jahr erfreuten sich Mac Mini-Geräte bei Technikbegeisterten großer Beliebtheit, da sie sich hervorragend für die Ausführung lokaler KI-Agenten wie OpenClaw und Hermes eignen. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage im letzten Jahr wurden diese Geräte auf Plattformen wie eBay sogar zu überhöhten Preisen gehandelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Apple im Rahmen dieser Präsentation auch neue Mac Studio-Modelle mit M5 Max- und M5 Ultra-Chips vorgestellt hat. Diese Geräte kommen zu Preisen ab 2499 Dollar bzw. 5499 Dollar auf den Markt.