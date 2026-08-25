Einigung mit City: Romano verkündet Entscheidung des Chelsea-Stars

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Einigung mit City: Romano verkündet Entscheidung des Chelsea-Stars

In der Schlussphase des Sommertransferfensters steht einer der größten nationalen Deals des Jahres in der englischen Premier League kurz vor dem Abschluss. Der verlässlichste Insider des Weltfußballs, Fabrizio Romano berichtet, dass Chelsea-Mittelfeldspieler Enzo Fernández seine Karriere bei Manchester Cityfortsetzen will.

Der 25-jährige argentinische Mittelfeldspieler hat das Angebot der 'Cityzens' angenommen und sich auf die persönlichen Bedingungen geeinigt.

Nächster Schritt: Angebot an Chelsea

Nach dem 'grünen Licht' des Spielers geht die Angelegenheit in die Phase der offiziellen Verhandlungen über:

  • Offizielles Angebot in Vorbereitung: Manchester Cityarbeitet an den letzten Dokumenten, um ein offizielles Angebotspaket bei den Londonern einzureichen;

  • Langfristiger Vertrag: Der aktuelle Vertrag von Enzo Fernández bei Chelsea läuft bis zum Sommer 2032 . Das bedeutet, dass der Manchester-Klub eine erhebliche finanzielle Investition für den Transfer tätigen muss;

  • Von Benfica nach London: Zur Erinnerung: Der argentinische Star kam für eine Rekordsumme von Benfica Lissabon an die Stamford Bridge.

Enzos Statistiken in London

Fernández, Weltmeister 2022 und bester Nachwuchsspieler des Turniers mit Argentinien, war ein zentraler Anker im Mittelfeld der 'Blues':

  • 54 Spiele: Er hat insgesamt 54 offizielle Pflichtspiele für Chelsea absolviert;

  • Produktivität: In diesen Partien konnte der Mittelfeldspieler 15 Tore erzielen und 7 Vorlagen geben.

Marescas Wunsch, die Kreativität und Ballkontrolle im Mittelfeld zu stärken, macht den Transfer von Enzo Fernández zum heißesten Thema dieses Sommers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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