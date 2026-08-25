Die Hauptfavoriten für den Ballon d'Or 2026 stehen fest

Die Publikation „Vanguard“ hat eine Rangliste der fünf größten Favoriten für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball veröffentlicht – den Ballon d'Or 2026. Das Ranking basiert auf den Ergebnissen nach der Weltmeisterschaft.

1. Rodri Hernández — Spanien, Manchester City. Er leistete einen maßgeblichen Beitrag zum Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 und wurde als bester Spieler des Turniers mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Nach diesem Erfolg gilt er als Ballon d'Or -Hauptfavorit.

2. Harry Kane — England, Bayern München. Der Stürmer erzielte in der Saison 2025/26 in 51 Spielen 61 Tore und wurde Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs. Kane gewann mit Bayern die deutsche Meisterschaft und den Pokal.

3. Lamine Yamal — Spanien, Barcelona. Der 19-Jährige spielte eine entscheidende Rolle beim erneuten Gewinn der La Liga-Meisterschaft seines Vereins. Er verzeichnete im Laufe der Saison 24 Tore und 18 Vorlagen.

4. Kylian Mbappé — Frankreich, Real Madrid. Er erzielte 10 Tore bei der Weltmeisterschaft und wurde Torschützenkönig des Turniers. Zudem erzielte Mbappé auf Vereinsebene 42 Tore in 44 Spielen für Real Madrid.

5. Lionel Messi — Argentinien, Inter Miami. Der 39-Jährige erzielte 8 Tore bei der Weltmeisterschaft und trug maßgeblich dazu bei, dass Argentinien das Finale erreichte. Im entscheidenden Spiel unterlag Argentinien gegen Spanien.

Die Verleihung des Ballon d'Or 2026 findet am 26. Oktober in London statt . Der aktuelle Titelträger ist der Stürmer von Paris Saint-Germain und der französischen Nationalmannschaft, Ousmane Dembélé.