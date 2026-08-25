Max Messenger führt Unterstützung für zwei gleichzeitige Profile ein

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Max Messenger führt Unterstützung für zwei gleichzeitige Profile ein

Der Max Messenger hat eine neue Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, mehrere Konten innerhalb einer einzigen App zu verwenden. Besitzer von Geräten mit dem Android-Betriebssystem können nun ein zweites Profil verknüpfen, um private und geschäftliche Korrespondenz bequem zu trennen und einfach zwischen ihnen zu wechseln, ohne Daten erneut eingeben zu müssen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Funktionsweise und Einrichtungsprozess

Laut ixbt.com besteht der Prozess zum Hinzufügen eines zusätzlichen Profils aus einfachen Schritten und nimmt wenig Zeit in Anspruch. Zuerst muss die App über RuStore auf die neueste Version aktualisiert werden. Danach genügt es, die App-Einstellungen aufzurufen und den entsprechenden Bereich auszuwählen.

Das Verfahren zum Hinzufügen eines neuen Kontos umfasst folgende Schritte:

  • Gehen Sie zum Bereich „Einstellungen“ in der Max-App
  • Wählen Sie die Option „Добавить профиль“ aus
  • Geben Sie die Telefonnummer für das zweite Profil ein
  • Geben Sie den per SMS erhaltenen Bestätigungscode ein
  • Geben Sie das Passwort für die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein
Sobald alle Schritte erfolgreich abgeschlossen sind, erscheint das neue Profil in den App-Einstellungen und der Nutzer kann es bei Bedarf aktivieren.

Plattformübergreifende Möglichkeiten und Zukunftspläne

Derzeit ist das Multi-Profil-System nur für Android-Nutzer verfügbar. Unternehmensvertreter gaben jedoch bekannt, dass geplant ist, diese Funktion in naher Zukunft auch für die Webversion sowie die ersten Desktop-Versionen der App einzuführen.

Zur Information: Der Max Messenger bietet eine breite Palette an Funktionen für die tägliche Kommunikation. Die Plattform umfasst Standard-Chats, Sprach- und Videoanrufe, Sprachnachrichten, den Versand großer Dateien sowie Funktionen für Geldüberweisungen.

Zudem werden innerhalb des Dienstes moderne Informationskanäle und verschiedene Mini-Apps getestet. Laut offiziellen Angaben des Unternehmens lag die Gesamtzahl der registrierten Nutzer auf der Max-Plattform Anfang August dieses Jahres bei über 130 Millionen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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