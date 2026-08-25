Neuer NK-3-Motor für die Voronej-Rakete in Russland entwickelt

Die United Engine Corporation (ODK), Teil des russischen Staatskonzerns Rostec, hat ein maßstabsgetreues Modell des NK-3 vorgestellt, eines neuen Flüssigkeitsraketentriebwerks mit 4,5 Tonnen Schubkraft. Laut ixbt.com wird dieses Aggregat speziell für die vielversprechende ultraleichte Trägerrakete Voronej entwickelt, die für den Transport kleiner Satelliten in den Orbit konzipiert ist, und ist das erste heimische Triebwerk dieser Klasse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Experten betonen, dass bei der Entwicklung des neuen Triebwerks sowohl bewährte technologische Reserven als auch von Grund auf neu entworfene Komponenten zum Einsatz kommen. Während beispielsweise der Prototyp der Brennkammer auf Lösungen des in Sojus-Raketen verwendeten RD-107A basiert, wurden die Oxidationsmittel- und Kraftstoffpumpen, die Turbine, der Gasgenerator sowie die Automatisierungskomponenten komplett neu konstruiert.

Technische Spezifikationen und Anwendung

Derzeit ist die Vorentwurfsphase für das NK-3-Triebwerk abgeschlossen und die Ingenieure sind zur Erstellung der Arbeitsunterlagen übergegangen. Der nächste wichtige Schritt wird die Herstellung vollwertiger Versuchstriebwerke und deren Durchführung von Heißtests sein. Dem endgültigen Entwurf zufolge wird die ultraleichte Voronej-Rakete mit insgesamt 13 solcher Triebwerke ausgestattet sein.

Die erste Stufe der Rakete wird mit einem Bündel von 12 NK-3-Triebwerken bestückt, während in der zweiten Stufe ein einzelnes Triebwerk mit einer für den Vakuumbetrieb optimierten Höhendüse zum Einsatz kommt. Das Triebwerk der zweiten Stufe ist in der Lage, im Weltraum wiederzuzünden, was die Möglichkeiten zur präzisen Bahneinsteuerung erheblich erweitert.

Fertigungstechnologien und Perspektiven

Für die Herstellung komplexer Gehäuseteile des Triebwerks ist der aktive Einsatz additiver Fertigungsverfahren und 3D-Druck geplant. Nach Ansicht der ODK-Vertreter wird dieser Ansatz die Anzahl der Fertigungsschritte reduzieren, den Testprozess beschleunigen und die Endkosten des Triebwerks senken.

Hauptauftraggeber des Projekts ist das Unternehmen 3D Research and Development. Es konzentriert sich auf den Markt für den Start kleiner Satelliten, da ultraleichte Raketen dedizierte Missionen ermöglichen, ohne als Beilast auf schwereren Trägern auf Platz warten zu müssen. Da es in Russland derzeit keine in Serie gefertigten ultraleichten Trägerraketen gibt, wird erwartet, dass das NK-3-Triebwerk eine wettbewerbsfähige Lösung auf dem kommerziellen Raumfahrtmarkt darstellt.