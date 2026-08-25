Apple stellt neue Mac mini Computer mit M6 und M5 Pro Chips vor

Apple hat seine Reihe kompakter Desktop-Computer grundlegend aktualisiert und die neue Generation der Mac mini Geräte vorgestellt. Laut Ixbt.com sind diese Geräte mit leistungsstärkeren CPU- und GPU-Kernen, modernen Netzwerkschnittstellen sowie dem Betriebssystem macOS 27 Golden Gate ausgestattet, das KI-Funktionen integriert. Die in einem neuen, kompakten Aluminiumgehäuse präsentierten Computer starten bei 900 Dollar für die Version mit M6-Chip, während die M5 Pro-Modelle bei 1700 Dollar beginnen. Für Studenten und Lehrkräfte gibt es einen Rabatt von 100 Dollar. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Wichtige technische Daten und Apple M6-Fähigkeiten

Der Basis-Chip Apple M6 verfügt über eine 12-Kern-CPU und eine 12-Kern-GPU, was zwei Kerne mehr als bei der vorherigen Generation bedeutet. Dank spezieller „neuronaler Beschleuniger“ in jedem GPU-Kern verspricht Apple eine bis zu 4-mal schnellere Leistung bei KI-Aufgaben und eine bis zu 2-mal höhere Grafikgeschwindigkeit im Vergleich zum Mac mini mit M4-Chip. Die CPU-Leistung ist um 40 Prozent gestiegen. Die Bandbreite des vereinten Speichers beträgt 170 GB/s, mit 16 GB in der Standardkonfiguration und bis zu 32 GB in der maximalen Ausbaustufe.

Internen Testergebnissen des Unternehmens zufolge verarbeitet der Mac mini auf M6-Basis Anfragen an große Sprachmodelle (LLM) in LM Studio 4,8-mal schneller als die M4-Generation und 13,5-mal schneller als M1-Geräte. Berechnungen in Microsoft Excel wurden um das 1,5-fache beschleunigt, während die Leistung von Cyberpunk 2077 mit Raytracing-Technologie verdoppelt wurde.

Erweiterte M5 Pro-Konfiguration und Anschlussmöglichkeiten

Die für anspruchsvollere und professionelle Aufgaben konzipierte M5 Pro-Version ist mit bis zu 18 CPU-Kernen und einer 20-Kern-GPU mit hardwarebeschleunigtem Raytracing der dritten Generation ausgestattet. Bei diesem Modell erreicht der maximale vereinte Speicher 64 GB, bei einer Bandbreite von bis zu 307 GB/s. Apple sieht diese Version als ideal für das lokale Ausführen großer KI-Modelle, Softwareentwicklung, 3D-Grafik, wissenschaftliche Berechnungen und den Schnitt von ProRes RAW-Videos.

Auch bei den Netzwerkfunktionen und der Peripherieanbindung wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Beide neuen Mac mini-Modelle sind mit Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und einer 2,5 Gbps Ethernet-Schnittstelle in der Basisversion ausgestattet. An der Vorderseite befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse und ein 3,5 mm Audioausgang. Der Mac mini mit M6-Chip verfügt über drei Thunderbolt 4-Anschlüsse, während die M5 Pro-Version drei schnellere Thunderbolt 5-Anschlüsse bietet. HDMI- und Ethernet-Anschlüsse sind ebenfalls vorhanden, und Thunderbolt 5 ermöglicht die Kopplung mehrerer Mac mini-Einheiten für die Arbeit an großen lokalen KI-Modellen.

Die Geräte laufen unter macOS 27 Golden Gate, das den neuen Siri AI-Assistenten enthält. Die KI kann auf Inhalte aus Nachrichten, E-Mails und Fotos des Benutzers zugreifen, ist in Spotlight integriert und bietet die Visual Intelligence-Funktion, mit der Benutzer Fragen zu Informationen auf dem Bildschirm stellen können. Vorbestellungen für den neuen Mac mini sind ab sofort möglich, die Auslieferung ist für den 22. September geplant.